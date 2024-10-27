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立院委員會邀周萬來報告 國民黨質疑私設刑堂 民進黨籲修職權法直球對決

2024/10/27 16:50（10/28 12:58 更新）
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國會職權修法遭判部分違憲，立院司法及法制委員會28日邀立院秘書長周萬來（右）報告。（中央社檔案照片）
國會職權修法遭判部分違憲，立院司法及法制委員會28日邀立院秘書長周萬來（右）報告。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王承中台北27日電）國會職權修法遭判部分違憲，立院司法及法制委員會明天邀立院秘書長周萬來報告。國民黨團首席副書記長王鴻薇今天表示，若綠委只想修理周萬來及立法院長韓國瑜，就是私設刑堂；民進黨團幹事長吳思瑤呼籲，在野黨應正視釋憲結果，直球對決。

國會職權修法遭判部分違憲，立法院司法及法制委員會28日邀請周萬來進行專案報告。周萬來表示，基於行政幕僚立場，在113年憲判字第9號判決後，各黨團及委員如認為未來仍有採取修法的必要，會配合處理相關行政支援工作。

國民黨立院首席副書記長王鴻薇今天受訪表示，明天立法院8個常設委員會，有7個委員會都是安排考察行程，只有司法及法制委員會邀請周萬來列席，就「113年憲判字第9號判決，國會行使職權之困境與未來」進行專題報告。

王鴻薇指出，如果民進黨立委只是想釐清釋憲案後，立法院內部運作的相關規定，國民黨一定尊重，但如果民進黨立委只想透過此舉來修理周萬來，甚至是修理韓國瑜的話，國民黨認為這樣的動作就是私設刑堂。

王鴻薇表示，如果民進黨想要乘勝追擊繼續羞辱在野黨，國民黨團也會動員國民黨立委到場關切，絕對不容許民進黨私設刑堂，在釋憲案之後，又繼續為難周萬來、韓國瑜。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤指出，希望周萬來可以當國會真正的活字典，而不是假字典，因為過去歷次修法過程中，周萬來都偏袒藍白；她認為，立法院秘書長應是中立文官，如果周萬來當初秉持議事專業、堅守程序，現在不會有國會擴權法案這麼荒唐的行使程序，包括被強行通過的內容。

針對明天司法及法制委員會的議程，吳思瑤表示，輪值召委、民進黨立委鍾佳濱是依其職責，在釋憲後，依大法官要求，盼國會啟動後續配套修法作為，這本就是立法院應當的作為，如果召委不排案，才是褻瀆憲法，無視大法官釋憲。

吳思瑤說，鍾佳濱是勇於任事，呼籲在野黨明天直球對決，立法院的委員會審查都是公開直播，絕對不是私設刑堂，歡迎藍白立委正視釋憲結果，把失序脫軌的國會擴權法案導正回來，這是立委難以迴避的職責。（編輯：林克倫、林家嫻）1131027

憲法法庭113年憲判字第9號判決，國會職權修法「總統國情報告」、「行政首長質詢」、「人事同意權」、「調查權」及「聽證會」、「藐視國會罪」等部分規定違憲。（中央社製圖）
憲法法庭113年憲判字第9號判決，國會職權修法「總統國情報告」、「行政首長質詢」、「人事同意權」、「調查權」及「聽證會」、「藐視國會罪」等部分規定違憲。（中央社製圖）
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