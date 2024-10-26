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歐洲議會挺台 藍委：實質進展比表面宣示更有意義

2024/10/26 13:23
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（中央社記者劉冠廷台北26日電）歐洲議會以壓倒性票數通過挺台決議，反對北京扭曲詮釋聯大第2758號決議。國民黨團首席副書記長王鴻薇今天說，她感謝歐洲議會的決議，以國民黨的立場，是支持以中華民國名義重返聯合國；國民黨立委牛煦庭則說，實質的進展比表面宣示更有意義。

歐洲議會（European Parliament）本週在史特拉斯堡召開全體議員大會，24日以432票贊成、60票反對、71票棄權的壓倒性多數，通過「中華人民共和國對聯合國大會2758號決議的錯誤解讀，及其持續環繞台灣的武力挑釁」決議。

王鴻薇今天受訪時表示，她感謝歐洲議會的決議，之前在立法院3黨都曾發出聲明，非常感謝外國的議會對於台灣的支持，但她也特別提到，以國民黨的立場，是支持以中華民國名義重返聯合國，也希望民進黨能支持，不要迴避。

牛煦庭則說，國民黨的立場是反對2758決議，畢竟這是把中華民國趕出聯合國的重要決議，但現在不管是歐洲議會，還是世界各國要友台，都應把強度拉高到反對2758決議，而不是只是在其中做新的詮釋。

牛煦庭也說，從外交角度來看，各國的實際作為為何，在聯合國的各項場域，有沒有正式提案、強力主張、有沒有辦法抵抗中國大陸的壓力，這才是真正的試金石，若只是通過幾句宣示效益的決議，就認定這是外交上的突破，這樣外交部的目標也太低了。

牛煦庭強調，大家都期待看到實質的改變，宣示只是外交很小的一部份；實質的進展比表面宣示更有意義，但他也再度強調，自始反對2758號決議，因為那是打壓中華民國的決議，當然不樂見它繼續存在。（編輯：楊凱翔）1131026

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