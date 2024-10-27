賴總統願赴立院國情報告 國民黨團：不必多此一舉

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北27日電）總統府日前表示總統賴清德願依照釋憲判決意旨赴立法院國情報告。國民黨團首席副書記長王鴻薇今天說，現行規定總統赴立院國情報告只是講自己要講的，跟自己開直播一樣，多數國民黨立委都認為賴總統不必多此一舉，不要讓立法院淪為政治秀場。

憲法法庭判決國會職權修法部分違憲。總統府25日指出，賴總統願意依判決意旨，並在立法院朝野黨團具共識前提下，就總統憲法職權赴立法院國情報告。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤指出，總統國情報告議案已成案，待立法院長韓國瑜召集朝野協商，若不協商，民進黨團考慮提出。

王鴻薇今天受訪表示，當憲法法庭判決國會改革法案幾乎全面違憲後，賴總統就表示願意來立法院國情報告。果不其然，民進黨團也馬上附和，要求安排朝野黨團協商，「這樣的做法就是得寸進尺，得了便宜還賣乖。」

王鴻薇指出，根據現行規定，總統赴立法院國情報告，事實上只是講自己要講的，完全不做任何詢答，這樣的做法跟賴總統自己對著鏡頭開直播說明，有什麼不一樣，何必還來到立法院，難道是把立法院當成是秀場。

王鴻薇表示，國民黨團大部分的國民黨立委都認為不必多此一舉，不要讓立法院淪為賴總統的政治秀場。（編輯：林淑媛）1131027