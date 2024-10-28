傅崐萁：絕不配合大法官修法 不歡迎賴總統國情報告

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（中央社記者王承中台北28日電）國會職權修法憲法法庭宣判部分違憲，國民黨立法院黨團總召傅崐萁今天表示，這是中華民國的民主國恥日，國民黨團絕對奮戰到底，不會屈服配合綠色大法官的要求修法。國民黨團也嚴正表達，不歡迎總統賴清德到立法院，進行政令宣導式的國情報告。

國民黨、民眾黨今年5月聯手通過國會職權修法，民進黨立院黨團、行政院及總統賴清德、監察院認為有違憲之虞，先後聲請釋憲及暫時處分，憲法法庭10月25日做出民國113年憲判字第9號判決結果，國會職權修法中「總統國情報告」、「行政首長質詢」、「人事同意權」、「調查權」及「聽證會」、「藐視國會罪」等部分規定違憲。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁、書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇等20多位國民黨立委，今天上午在立法院議場前召開「大法官閹割立法院，憲政體制崩毀」記者會，高呼「中華民國加油」、「絕不屈服，堅持改革」等口號。

傅崐萁指出，憲法法庭的判決正式把中華民國的民主共和國打回大清帝國，民國113年10月25日，就是中華民國的民主國恥日，閹割所有民主國家國會該有的權力，把台灣變成世界民主之恥。

傅崐萁指出，國民黨絕對不會屈服，上會期在修法時，面對民進黨團的暴力攻擊，國民黨立委堅守國會尊嚴，守住民主價值。雖然今天被大法官閹割所有權力，但國民黨會堅持民主價值，奮戰到底，不會配合綠色大法官的要求修法，讓國會改革法案成為歷史奇觀。

傅崐萁說，當國會最基本的聽證權、調查權被判違憲，中華民國已經落後英美等西方民主國家兩個世紀，也遠遠落後日韓等國，中華民國還是民主國家嗎。

對於總統府日前表示賴總統願依照釋憲判決意旨赴立法院國情報告，傅崐萁表示，國民黨團嚴正表達，套用民進黨團總召柯建銘所說的，如果總統來到國會不詢答的話，在家寫臉書跟直播就好，不需要來立法院政令宣導，國民黨團不歡迎賴總統來報告，賴總統也沒資格到國會，玷污民主殿堂。

媒體詢問，是否研擬召開國際記者會向國際表達訴求，傅崐萁指出，此時此刻很清楚表達人民的聲音，國民黨團會奮戰到底，絕不屈服。（編輯：蘇志宗）1131028

（中央社製圖）