卓榮泰邀朝野協商達3共識 總預算案8日有望付委

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（中央社記者賴于榛、葉素萍台北7日電）行政院長卓榮泰下午邀請立法院朝野黨團幹部共商總預算案僵局解方，會中達成3項共識，包含禁伐補償每公頃6萬元將在明年透過追加預算方式處理，健保點值0.95目標應在明年6月底前達標，以及今年底前提出公糧收購價格方案，明年度總預算案有望明天付委。

為化解114年度中央政府總預算案僵局，卓榮泰今天下午在行政院副院長鄭麗君、行政院秘書長龔明鑫、發言人李慧芝、衛福部長邱泰源、農業部長陳駿季、原民會主委曾智勇、主計總處主計長陳淑姿等陪同下，邀請立法院朝野黨團幹部討論解方。

與會者包含國民黨團總召傅崐萁、書記長林思銘、國民黨團首席副書記長王鴻薇，民進黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘，民眾黨團總召黃國昌因司法法制委員會議議程不克前來，由幹事長麥玉珍、副總召吳春城、立委張啟楷出席。

傅崐萁會後與藍白黨團幹部率先接受媒體訪問，並秀出由卓榮泰以及朝野黨團簽署的決議。

傅崐萁說，立法院日前就已表態，會立即審查合法預算，因此前瞻基礎建設預算已經付委，至於明年度總預算經過一個多月來朝野不斷攻防，今天大家開誠布公達成共識，也維護立院應有的尊嚴及民眾期待，達成3項共識，國民黨團明天將支持明年度總預算案付委審查。

傅崐萁表示，禁伐補償提升至每公頃新台幣6萬元部分，行政院同意明年以追加預算方式完成，未來會逐年在年度預算中編列；二是明年6月30日以前，健保點值需達標一點0.95元；三是公糧收購價部分，農業部應在12月底前，提出符合此精神的方案。

傅崐萁說，公糧收購價已13年未調升，經過在野黨計算，公糧收購價格若每公斤增加5元，一年約增加20餘億元的經費，農業部卻指稱要90億元，且始終未針對公糧收購價格提升提出方案，他要警告陳駿季應向卓榮泰提出正確說明。

吳春城表示，在野黨堅持總預算要依法編列，很高興行政院拿出誠意讓議題回到正軌，希望從今天起民眾利益與國家利益超越政黨利益，3個政黨、行政立法攜手合作，為台灣、為國家展開更優質進步的問政空間；不過，媒體追問民眾黨明天是否同意付委，民眾黨則說，會回去黨團進一步討論。

柯建銘會後受訪則說，今天氣氛非常良好，而且要善意解決，「當然就要付委」，不必遮遮掩掩，也沒有所謂後悔空間與撤簽空間，大家都在這裡作證。

柯建銘表示，先前爭點在於行政院負責預算編列，立法院不能越俎代庖，且預算要大幅增加一定要向行政院諮商，且要找到財源，然後才立法，但禁伐補償是倒著走，違反權力分立原則。

柯建銘指出，今天大家敞開心胸、正面看待，大家有共識時，要尊重行政院，行政院同意時，當然就沒有問題，這情況下才能完全解套，在行政立法互相尊重的情況下，符合憲法原則、大法官釋憲、預算法，總預算不能可能為了這一點預算卡住。

柯建銘說，民意代表爭取預算，可以了解，但也要有憲法原則，否則像國民黨立委傅崐萁提2兆預算行不行，當然不行。

媒體追問，政院是否在禁伐補償讓步。柯建銘說，問題講清楚，大家有這個共識，就解決了，在權力分立原則底下，大家追求國家進步。（編輯：林克倫）1131107