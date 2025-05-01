花蓮民團罷免傅崐萁二階達標 5/2送件

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（中央社記者張祈花蓮縣1日電）花蓮縣提議罷免國民黨立委傅崐萁的民團「微光花蓮」今天表示，第二階段罷免連署書已達3萬2777份，將於明天上午9時送件。

民團「微光花蓮」說，從今年1月至今，微光花蓮與花蓮公民、全台公民團體及志工的努力，足跡踏遍花蓮，一起完成第二階段連署，如今花蓮人已經準備好了。

「微光花蓮」領銜人李美玲接受中央社記者採訪表示，二階歷經格式錯誤4000份連署書重簽，一度造成團隊氣氛低落，甚至有志工出現放棄的念頭，所幸大家擦乾眼淚後，繼續拉連署，有著大家的努力才能完成二階連署收件的任務。

李美玲說，為避免格式錯誤，每份連署書都有志工做初步篩選，找出錯誤格式、重複簽署，檢查基本格式後分類，後期份數大量湧入，原本2組輪班得增加到3組，才來得及在截止日完成。

「微光花蓮」今天公告，明天上午9時會到花蓮縣選委會遞交3萬2777份來自花蓮公民的罷免連署書。

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李美玲希望，罷免的熱潮不要就此冷卻，鼓勵更多志工、民間團體或民意代表們可以主動辦理公共議題的討論，想像沒有傅崐萁的花蓮政治環境會是如何。

對於罷免二階段達標將送件，記者聯繫傅崐萁花蓮服務處團隊、中國國民黨花蓮縣黨部皆未獲回應。（編輯：張銘坤、梁君棣）1140501