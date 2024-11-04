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楊文科籲新竹縣2國民黨籍立委配合完成總預算案

2024/11/4 09:34（11/4 09:43 更新）
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國民黨新竹縣長楊文科。（中央社檔案照片）
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（中央社記者魯鋼駿新竹縣4日電）新竹縣長楊文科昨天指出，縣府重視客家文化傳承，推動客家藝文經費，目標要將新竹縣打造成為世界客家中心，呼籲2名國民黨籍的竹縣立委徐欣瑩、林思銘能配合完成總預算案。

新竹縣新埔褒忠義民廟昨天舉辦義民廟秋祭大典，行政院長卓榮泰、客家委員會主任委員古秀妃、義民廟董事長林光華、楊文科等人出席，共祈國泰民安、風調雨順及地方繁榮發展。

卓榮泰致詞表示，中央積極推動全國6大區域治理計畫，明年逐步展開，其中「桃竹苗大矽谷推動方案」是發展中最成熟的方案，將邀請地方首長共談如何推動與了解需求等，盼能在明年順利推行。

國家語言發展政策方面，卓榮泰指出，行政院投入客家文化語文的研究發展和保存，已有初步成效，近年推動客家語言認證，盼讓語言傳承。

新竹縣長楊文科致詞指出，新竹縣客家人比率高，縣府重視客家文化傳承，推動客家藝文、客家母語，要將竹縣變成世界的客家中心，需要行政院支持。

楊文科也向出席活動的國民黨籍竹縣立委徐欣瑩、林思銘喊話，希望2名縣籍立委能配合完成總預算案，「這是我們的期待」。（編輯：方沛清）1131104

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