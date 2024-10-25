卓榮泰：均衡台灣發展 桃竹苗大矽谷計畫當領頭羊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣25日電）行政院長卓榮泰今天表示，桃竹苗大矽谷計畫與其他區域發展計劃齊步推動，但速度最快，希望成為領頭羊，每走一步都是帶領台灣邁向均衡發展目標。

桃竹苗大矽谷推動方案9月底獲行政院核定通過，行政院長卓榮泰上午到苗栗縣竹南科學園區視察「桃竹苗大矽谷方案：新竹科學園區擴建計畫（苗栗地區）」推動情形，聽取國科會竹科管理局簡報，隨後轉往永和山水庫頭份東興淨水場了解未來園區水源供應、備援情形。

根據國科會資料，桃竹苗大矽谷推動方案在桃竹竹苗4縣市，未來規劃科學園區共計7處、總面積402公頃，其中苗栗縣有3處，包括竹南園區東側、頭份交流道周邊、竹南擴大及崎頂產業園區，擴建新增產業用地約150公頃，將透過與地方合作，進行整體規劃開發，並採分期分區發展，滾動檢討用地開發量，為未來高科技產業提供儲備用地。

卓榮泰表示，桃竹苗大矽谷計畫從構想到落於文字核定還不夠，水、電、交通等基礎設施是攸關未來能否運作順暢的重要關鍵。水的部分，要從開源、節流、調度、備援4方向全力來做；電的部分也是一樣，包括推動第2次能源轉型，除了持續發展風電、水力、地熱、氫能等多元綠能外，也要從深度節能，進行科技儲能，另外要加強電網韌性的強化。

卓榮泰指出，大矽谷計劃的使命與任務是要連結世界，更要連結在地，包括在地技術、新創能量與在地科學園區，希望深耕前瞻科技，驅動產業創新，串聯起桃竹苗科技廊帶，成為引領全球的產業生態圈。

總統賴清德致力打造「健康台灣」、「均衡台灣」。卓榮泰提到，桃竹苗科技廊帶串聯後，未來的桃竹苗會與台灣其他5個區域發展計劃齊步向前走。他說，桃竹苗大矽谷計畫已經核定，速度最快，希望能成為領頭羊，發揮帶頭作用，其他正在規劃中的區域發展計劃也會仿照學習這樣的方式經驗，繼續快速推動，往均衡台灣目標邁進。

原本在泰國參加台商活動的苗栗縣長鍾東錦，今天一早返國陪同行政院長視察行程，他當面向卓榮泰反映，竹南頭份地區往返竹科工作人車眾多，頭份交流道周邊塞車問題嚴重，盼中央提早核定頭份第2交流道計畫或先同意施作部分便道，紓解上下班時段車流；另攸關未來園區人員子女教育問題，也爭取提早增設竹南科學園區實驗高中。

為全力協助地方推動相關計畫，卓榮泰指示國家科學及技術委員會主委吳誠文指派1名副主委，作為中央與苗栗縣政府的聯繫窗口，做好相關水電供應、交通、子女教育等配套措施與建設，帶領苗栗縣跳躍式發展。（編輯：林恕暉）1131025

行政院長卓榮泰（前右3）25日上午到苗栗縣竹南科學園區視察桃竹苗大矽谷方案在苗栗地區推動情形，與縣長鍾東錦（前右2）、國科會主委吳誠文（前右4）等人一同聽取擴建用地範圍。中央社記者管瑞平攝 113年10月25日