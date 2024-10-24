立院邀卓榮泰報告總預算案 政院：將充分說明

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（中央社記者賴于榛台北24日電）立法院朝野協商今天達成共識，將邀請行政院長卓榮泰赴立法院說明114年度總預算案。政院晚間指出，樂見總預算案協商程序推進，期待充分說明後，總預算案能獲立委支持，進入實質審查。

立法院長韓國瑜下午就行政院所提「114年度中央政府總預算案（含附屬單位預算及綜計表-營業及非營業部分）」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」等案召集協商，會中結論為邀請卓榮泰率行政團隊赴立院就總預算案及特別預算案進行報告。

行政院發言人李慧芝晚間透過媒體群組表示，政院樂見總預算協商程序能夠持續推進，也對後續進展保持樂觀。

李慧芝強調，行政院將依往例及協商結論於11月1日及5日赴立法院報告，也會秉持兩院相互尊重的原則，誠摯地向立法院說明總預算及前瞻五期特別預算的編製經過，以及在憲法及預算法規定下，大幅增加預算的法律提案，應徵詢行政院並確認資金來源的立場。

李慧芝表示，卓榮泰殷切期盼朝野和諧，且始終認為團結的台灣才是最好的台灣，行政院期待透過編制情形的充分說明，取得立法院委員們的支持，讓總預算案能交付委員會進入實質審查，保障全民的利益。（編輯：林興盟）1131024