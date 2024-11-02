總預算案僵局 綠籲11/5詢答後循慣例付委審查

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（中央社記者郭建伸台北2日電）外界關注總預算案是否能於5日付委審查，民進黨團幹事長吳思瑤今天表示，盼總預算案能循過去慣例，詢答後就直接付委，在野黨提出的原住民禁伐補償等3項主要意見，未來都能在委員會審查時提建議、決議。

114年度中央政府總預算案僵局備受關注，朝野1日邀請行政院長卓榮泰到立法院報告編制經過，卓榮泰在答詢時表示，只要未來行政院、立法院在憲法和預算法的精神底下，互相尊重，會找出禁伐補償未編足的財源。

吳思瑤受訪指出，過去立法院慣例是總預算案詢答完後，就直接付委審查，但目前在野黨只同意往前走半步，此做法相當少見，民進黨團希望能循慣例，詢答後就付委審查。

吳思瑤提到，在野黨立委的預算建議都能透過審查過程要求行政部門，應當把握委員會審查過程，若不審查，反而無法監督，唯有透過審查，才能促成相關的預算案決議。

吳思瑤談及，在野黨目前對行政部門提出的預算觀點，卓榮泰在詢答過程中已善意回應，「已經往前走了」，在野黨提出的原住民禁伐補償、公糧收購與調升健保點值等3項主要意見，未來也都可在內政、經濟、衛環委員會審查。

記者詢問，若總預算案5日未能付委該如何因應。吳思瑤說明，只能持續努力溝通，但越限縮立法院審查期程，會越不利監督預算案。她呼籲，保有充足的委員會審查時間，才能兼顧審查品質，行政部門也有責任與在野黨溝通。（編輯：林克倫、張若瑤）1131102