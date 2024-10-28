議會調查小組違憲？中市議員：多為監督行政不足

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中28日電）立法院職權行使法「設調查專案小組」相關條文違憲，而直轄市議會是否適用此釋憲，中市議員認為，立法機關本於監督職責，有權組成調查小組，多是對行政不足之處提出建議。

憲法法庭25日裁定立法院日前通過立法院職權行使法中「設調查專案小組」相關條文違憲，釋憲是否適用直轄市議會。台中市議會過去經常成立專案小組，例如校園性別平等調查小組、中捷事故調查小組等。

對於市議會是否組專案小組，國民黨市議員李中認為，行政與立法權力分立是民主政治基本觀念，立法機關本於監督職責，有權組成調查小組，就行政機關在行政程序、行政執行妥適性等面向進行相關了解，期間調閱必要資料，也是其他民主國家常態。

李中表示，議員在組成調查小組時，權力並非無限上綱，第一次會議時會界定調查範圍、時間、對象，也會請主管機關在提供某些資料時，依照個資法等相關法規，進行去識別化措施；立法機關調查結果，多半是對行政不足之處提出修法或行政懲處等建議，與司法系統職權互不干預，他認同立法機關應續維持此制度。

民進黨市議員張家銨指出，當時成立校園性別平等調查小組，是針對教育局在校園性別案件處理中的作為進行監督，調查完全集中在教育局的行政程序，有無遵守程序、是否有人員洩密等，沒有針對案件當事人作出任何處分。

張家銨也說，此次釋憲雖讓地方議會調查權引發討論，但仍會依中央解釋做調整，並持續透過議會職能保障市民權益。

台中市議會表示，台中市議會過去成立專案小組是依照議事規則33條及台中市議會專案小組設置及處理辦法來設置，有其依據；至於是否違憲，則以中央解釋為主。（編輯：陳仁華）1131028