本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
京華城案應曉薇涉收賄圖利 北院裁定延長羈押2個月
首頁 / 地方
國會職權修法
新聞專題
國會職權修法4/300
首頁 / 地方

議會調查小組違憲？中市議員：多為監督行政不足

2024/10/28 13:40（10/28 13:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
憲法法庭25日裁定立法院日前通過立法院職權行使法中「設調查專案小組」相關條文違憲；直轄市議會是否適用此釋憲，民進黨台中市議員張家銨（中）指出，此次釋憲雖讓地方議會調查權引發討論，但仍會依中央解釋做調整，並持續透過議會職能保障市民權益。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年10月28日
憲法法庭25日裁定立法院日前通過立法院職權行使法中「設調查專案小組」相關條文違憲；直轄市議會是否適用此釋憲，民進黨台中市議員張家銨（中）指出，此次釋憲雖讓地方議會調查權引發討論，但仍會依中央解釋做調整，並持續透過議會職能保障市民權益。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年10月28日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中28日電）立法院職權行使法「設調查專案小組」相關條文違憲，而直轄市議會是否適用此釋憲，中市議員認為，立法機關本於監督職責，有權組成調查小組，多是對行政不足之處提出建議。

憲法法庭25日裁定立法院日前通過立法院職權行使法中「設調查專案小組」相關條文違憲，釋憲是否適用直轄市議會。台中市議會過去經常成立專案小組，例如校園性別平等調查小組、中捷事故調查小組等。

對於市議會是否組專案小組，國民黨市議員李中認為，行政與立法權力分立是民主政治基本觀念，立法機關本於監督職責，有權組成調查小組，就行政機關在行政程序、行政執行妥適性等面向進行相關了解，期間調閱必要資料，也是其他民主國家常態。

李中表示，議員在組成調查小組時，權力並非無限上綱，第一次會議時會界定調查範圍、時間、對象，也會請主管機關在提供某些資料時，依照個資法等相關法規，進行去識別化措施；立法機關調查結果，多半是對行政不足之處提出修法或行政懲處等建議，與司法系統職權互不干預，他認同立法機關應續維持此制度。

民進黨市議員張家銨指出，當時成立校園性別平等調查小組，是針對教育局在校園性別案件處理中的作為進行監督，調查完全集中在教育局的行政程序，有無遵守程序、是否有人員洩密等，沒有針對案件當事人作出任何處分。

張家銨也說，此次釋憲雖讓地方議會調查權引發討論，但仍會依中央解釋做調整，並持續透過議會職能保障市民權益。

台中市議會表示，台中市議會過去成立專案小組是依照議事規則33條及台中市議會專案小組設置及處理辦法來設置，有其依據；至於是否違憲，則以中央解釋為主。（編輯：陳仁華）1131028

憲法法庭25日裁定立法院日前通過立法院職權行使法中「設調查專案小組」相關條文違憲。國民黨台中市議員李中認為，行政與立法權力分立是民主政治基本觀念，立法機關本於監督職責，有權組成調查小組，期間調閱必要資料，也是其他民主國家常態。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年10月28日
憲法法庭25日裁定立法院日前通過立法院職權行使法中「設調查專案小組」相關條文違憲。國民黨台中市議員李中認為，行政與立法權力分立是民主政治基本觀念，立法機關本於監督職責，有權組成調查小組，期間調閱必要資料，也是其他民主國家常態。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年10月28日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
國會職權修法部分違憲 周萬來憂限縮立法權 朝野立委互批
172.30.142.118
更多編輯台推薦新聞：