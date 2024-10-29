國會職權修法釋憲加劇朝野對立？卓榮泰：應該不會

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（中央社記者王揚宇台北29日電）國會職權修法憲法法庭宣判部分違憲，引起在野不滿，外界擔心恐加劇朝野對立。行政院長卓榮泰今天受訪說，國會跟行政院的關係應該不會有不好的改變，大家如果都在憲政的精神與原理下，絕對不會讓國內政局更不穩定。

卓榮泰今天應邀至立法院進行能源配比及電價政策專案報告，並備質詢。卓榮泰會前接受媒體聯訪，針對國會職權修法釋憲案被憲法法庭判部分違憲，引發在野陣營不滿，恐加劇朝野對立等議題，作相關說明。

卓榮泰說，國會跟行政院的關係應該不會有不好的改變，因為大家如果都在憲政的精神與原理下，都遵照憲法的精神跟架構，此憲政設計絕對不會讓國內政局更不穩定；如果遵守憲政規定，一切在此架構下運作，應該朝正向跟理性的方向前進才對，他抱著這樣的信心。

此外，卓榮泰昨天透過社群平台臉書、YouTube開箱解密赴立法院備詢時，必備的10樣小物，其中一個就是同事送給他的「小八」玩偶。來自日本人氣動漫「吉伊卡哇」的小八，是十分體貼、為人著想的主角之一，經常為不能說話的同伴發聲。

媒體詢問，擋總預算案的在野陣營，是否為吉伊卡哇中的「奇美拉」。卓榮泰表示，他通常比較關注跟注意友好跟善良的事情，「奇美拉跟小八都有其善良的一面」。他說，總有一天奇美拉有可能變為吉伊卡哇，這樣大家就會非常和諧。

吉伊卡哇中，奇美拉具有攻擊性，在故事中被視為敵人的角色。（編輯：楊蘭軒）1131029