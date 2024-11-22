勞發署員工輕生 民團籲開放公務員組織工會

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北22日電）勞動部勞發署公務員輕生案引發討論，中華民國全國總工會今天與立委提出幾項呼籲，包括開放公務員組織工會、修正工會法降低籌組人數、勞基法增修離線權及落實基層考核商調機制，另也成立檢舉申訴專線。

位於新北市新莊區的勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署日前有1名公務員在辦公室輕生，隨後有員工爆料分署長謝宜容涉職場霸凌，引發各界關注。中華民國全國總工會秘書長温宗諭今天與國民黨立委游顥、陳菁徽及台灣民眾黨立委林國成在立法院召開記者會，提出上述主張。

中華民國全國總工會表示，除應開放公務員組織工會、建立公務人員彈性商調制度，勞基法也應一併修法，新增勞工下班後的「離線權」，因為勞工並非24小時皆有薪，就不應該24小時必須在線隨時待命，勞工在工作時間以外，有權拒絕與工作有關的聯繫，且雇主也不得因勞工拒絕聯繫、回應而不利對待，現在已有西班牙、德國等超過20個國家和地區，實施類似政策。

中華民國全國總工會指出，勞動部發生此離譜憾事讓人遺憾，身為勞工團體必須站出來，為廣義的勞工爭取權益，因此成立檢舉申訴專線04-22655695，也呼籲政府建立完善的外部申訴及輔導管道。

陳菁徽提到，先前質詢時，她已要求銓敘部、公務人員保障暨培訓委員會、行政院人事行政總處等單位，盡速修正員工職場霸凌防治與處理建議作為與員工職場霸凌處理標準作業流程等規定，更要求考試院和人總增訂公務人員保障法對精神侵害屬實的處分依據，讓公務員的身心健康受到應有的重視和保障。（編輯：張若瑤）1131122

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。