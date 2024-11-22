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勞動部公務員輕生案 謝宜容免職將送監院、新北地檢立案偵辦
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勞動部公務員輕生案 謝宜容免職將送監院、新北地檢立案偵辦

2024/11/22 17:52（11/22 18:26 更新）
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勞動部勞發署北分署長謝宜容。（勞動部）
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（中央社記者吳欣紜台北22日電）勞動部勞發署北分署公務員輕生案，勞動部今天說，已依法懲處北分署事件相關人員，包含北分署長謝宜容記兩大過並免除職務等，後續將依公務員懲戒法，移送監察院審查及追究責任。

行政院新莊聯合辦公大樓的北分署4日有人員發現有人陳屍辦公室，經了解是勞發署公務人員輕生，疑因遭受長官（北分署長謝宜容）職場霸凌所致。勞動部日前已經召開考績會議處，謝宜容記兩大過免職。

勞動部今天發布新聞稿指出，對於勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署發生人員輕生，並涉職場霸凌一案，勞動部對發生此憾事非常重視，並做相關處置，包含謝宜容依考績法一次記兩大過，並免除職務；勞動力發展署署長蔡孟良依考績法記一大過，並改調非主管職務。

勞動部說，後續將依公務員懲戒法第24條規定，移送監察院審查及追究責任，並依公務員懲戒法第5條第3款規定，即日起停止謝宜容職務。

勞動部最後表示，有關謝宜容涉及不法一節，新北市地檢署已立案偵辦，勞動部已提供相關資料，並全力配合。（編輯：陳政偉）1131122

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