卓榮泰盼健全勞動部友善職場 洪申翰：全力以赴

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（中央社記者郭建伸台北23日電）行政院長卓榮泰今天表示，期許將在下週上任勞動部長的民主進步黨籍立法委員洪申翰穩定勞動部內部情緒，與健全友善合理職場；洪申翰說：「既然接下了，我就會全力以赴。」

卓榮泰上午在澎湖縣視察澎湖地區供水改善情形時，再度對勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署公務人員輕生案，表達遺憾不捨與深刻檢討。

此外，勞動部長何佩珊為北分署案請辭，行政院昨天證實，卓榮泰徵詢 洪申翰 洪申翰 生日：1984年10月18日

學歷：台灣大學大氣科學系肄業

經歷：綠色公民行動聯盟副秘書長、行政院能源及減碳辦公室專家委員、環保署資料開放諮詢小組專家委員、台北市公民參與委員會委員、財團法人青平台基金會董事、立法委員 看更多 關閉 接任意願，已獲洪申翰正面答覆。

洪申翰稍早透過社群網站臉書（Facebook）表示，謝謝行政院邀請，而他心裡明白，這份邀請的背後是沉重期待。於內、於外，這個當下，都是勞動部非常艱困的時刻。

他說，除必須重拾社會對勞動部作為全國勞動主管機關的信任，更需要重新凝聚部內這段時間低落的士氣，而這是一體兩面。他很清楚，這會是挑戰非常非常大，也不能失敗的任務。

洪申翰表示，他只有2天時間從立委工作轉換身分，接下來就要用新身分承擔必須作出改變的責任，「請不用對我說恭喜，我們需要的是一起解決問題，一起克服難關，一點一點往前走。 」（編輯：李明宗）1131123

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