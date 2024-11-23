洪申翰將上任勞動部長 卓榮泰交付3任務

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣23日電）行政院長卓榮泰今天表示，已交付準勞動部長洪申翰3項任務，穩定勞動部內人員工作情緒；健全友善、合理職場，讓所有勞工能在安全環境效力；提出完整勞工政策。

他說，期許 洪申翰 洪申翰 生日：1984年10月18日

學歷：台灣大學大氣科學系肄業

經歷：綠色公民行動聯盟副秘書長、行政院能源及減碳辦公室專家委員、環保署資料開放諮詢小組專家委員、台北市公民參與委員會委員、財團法人青平台基金會董事、立法委員 看更多 關閉 穩定勞動部內人員工作情緒，健全友善、合理職場，讓所有勞工能在安全環境中為國家、人民效力，及在國家發展過程中，以所有產業與人民需求，提出完整勞工政策。

卓榮泰表示，希望洪申翰上任後得到國民更多指教、鼓勵與支持，一起把過去這段時間的遺憾與檢討化為具體行為與工作績效，讓大家看到在勞工政策、議題與友善、合理勞動環境等，真的做到向社會清楚表現政治責任。

勞動部長何佩珊為勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署公務人員輕生案請辭，行政院昨天證實，卓榮泰徵詢洪申翰接任意願，已獲洪申翰正面答覆。

卓榮泰上午在澎湖縣視察澎湖地區供水改善情形時表示，為最近一段時間給國民的困擾，尤其是勞動部發生不幸，再度表達個人及團隊的遺憾不捨及深刻檢討。

他說，何佩珊昨天到行政院表達要負起所有責任，須用這樣的態度，讓包括勞動部的整個行政團隊能進入更深刻檢討情境且有具體作為，提出辭呈，他基於社會需要、政府也應有這樣的負責態度，准許辭呈。

卓榮泰表示，更要積極快速解決的是所有政府機關士氣與內部穩定，在很短時間內經思考後約見洪申翰，外界普遍對洪申翰的態度與認識是年輕熱情、專業認真，且他從不同角度及更內部觀察，看得見洪申翰快速學習成長，各方面表現非常穩定與穩健，也能在理想和務實間採取最有利於國家發展的方向。

他說，洪申翰專業重點雖在環境保護，但長期關注公共議題，與公民團體接觸非常融洽得體，許多勞工相當信任，與許多勞工團體保持很好的關係，昨天經長談、深談後，洪申翰一開始覺得非常訝異，但後來討論未來很多關於勞工政策共同想法，及可看到的一些計畫推動，他非常肯定、感謝洪申翰願在這時出任勞動部長，也希望洪申翰未來在勞工議題有更多著墨。（編輯：李明宗）1131123

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。