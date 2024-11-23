勞發署公務員輕生案 許銘春鞠躬致歉：深切反省接受檢討
2024/11/23 11:40（11/23 12:33 更新）
（中央社記者蔡孟妤高雄23日電）前勞動部長許銘春今天接受媒體聯訪時，為勞發署北分署公務人員輕生案鞠躬致歉。她說，這場悲劇之後，包括她在內相關人士都應深切反省、接受人民檢討，但不是互相攻擊和推諉。
勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署公務員輕生案，遭記2大過免職的分署長謝宜容昨天發布道歉影片，為自己言行、領導方式造成悲痛事件發生及員工心理負擔致歉；此外，許銘春昨天說：「作為部長，卻未能知悉如此重大的情事，這部分我責無旁貸。」
許銘春上午表示，聲明已清楚表達她的立場，希望這件事的討論回歸理性，大家深刻銘記這個悲劇，並想辦法不要再發生。她作為前勞動部長，對離世者及社會大眾深深表達歉意。
此外，許銘春否認謝宜容發布影片的決定與她有關，也再次表示，前勞動部次長王安邦當時未向她反映謝宜容的情形。（編輯：李明宗）1131123
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