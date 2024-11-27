勞發署公務員輕生案 謝宜容涉霸凌列被告限制出境8個月

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（中央社記者高華謙新北27日電）勞動部勞發署北分署公務員輕生案，新北地檢署已剪報分案，將前北分署長謝宜容列為他字案被告，全案朝瀆職等罪嫌偵辦。據了解，新北地檢署已將她限制出境、出海8個月。

勞動部勞發署北分署公務員輕生，疑因遭受長官（前北分署長謝宜容）職場霸凌所致，謝宜容已遭記2大過免職。

據了解，新北地檢署為防止謝宜容出境，已發文向移民署、海巡署等境管單位將她限制出境、出海8月。（編輯：蕭博文）1131127

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