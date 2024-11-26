洪申翰：謝宜容辦公室擺設過當 勞動部員工不用備禮討好長官

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（中央社記者吳欣紜台北26日電）勞動部長洪申翰今天表示，前勞發署北分署長謝宜容辦公室擺設「我覺得是過當」，他也指示未來準備禮物討好長官的向上管理不會再有，「我也會以身作則、從我做起」。

他說，他看了辦公室，擺設確實是過當，甚至還要員工花心思維持擺設、品味，甚至還有員工被要求跑步等，聽了很遺憾也誇張，「非常離譜」，這會讓基層員工很沒尊嚴，絕不允許再有這些做法，希望讓大家好好工作、好好上班，不用在這些花心力。

勞動部勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署公務人員疑遭職場霸凌輕生案發生後，前勞動部長何佩珊去職，洪申翰昨天上任後宣布，將改善勞動部成友善職場典範，找回社會信任並守護勞工權益。

洪申翰上任後首個行程，約上午9時30分抵達北分署，之後也到勞發署，逐一到各樓層辦公室聆聽員工心聲，為員工打氣。

洪申翰表示，北分署士氣低迷，員工心中可能有想傳達的心聲，因各種原因不敢傳達或擔心被秋後算帳等，在這個非常時期，他提供專屬的部長及部長室機要電子郵件與電話，如果有任何想法都可安心讓他知道，後續也會健全申訴管道。

他說，事件中外界有許多關於勞動部的影射或消息，像送禮、禮物採買等，他昨天已有一些了解，有些確實有點誇大、有些確實有檢討空間，他已指示未來準備禮物討好長官的向上管理不會再有，「我也會以身作則、從我做起」，也要求大家不要這樣做。（編輯：李明宗）1131126

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