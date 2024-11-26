勞發署人力吃緊 洪申翰：盡力爭取員額

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（中央社記者吳欣紜台北26日電）勞動部勞發署北分署公務員遭霸凌案，讓勞動部勞發署人力吃緊問題浮上檯面，勞動部長洪申翰今天指出，分署的正式員額跟承攬人力比例確實不健康，會盡力向政院爭取員額。

勞動部勞發署北分署4日發生有公務員在辦公室輕生，後續衍生疑遭霸凌疑慮，勞動部公布調查報告，認為該名公務員主因工作量過大缺乏協助，導火線是認為所負責的系統不可行，卻無處反映，產生無力感。

公務員輕生案暴露出勞動力發展署業務繁重、人力吃緊問題，媒體也報導，發展署人力吃緊，署內仍有「5S管理」比賽，要求同仁做衛生管理檢查、東西放整齊等。

洪申翰今天赴北分署視察後接受媒體聯訪時提及此事，他說，發展署跟分署的工作份量很重、人力吃緊，這時有一些規定跟要求，像是外界說的「5S管理」等，「即刻廢止」。

洪申翰認為，要維持整潔是應該的，但不用成為競賽，透過互相尊重方式就可以維持不錯，應讓同仁儘量工作有尊嚴。

媒體詢問該如何解決人力問題，洪申翰說，分署的正式員額有200多人，而承攬人力卻有400多人，「這比例確實不健康」，這是長期累積的問題，也有同仁向他反映，他後續會跟發展署以及分署來討論該怎麼解決，也會盡力向行政院、人總來爭取。

勞動部勞動力發展署掌管國內勞動力開發、運用及提升等工作，業務包含本國人就業、失業、職訓、促進特定對象就業、技能檢定等，另也包含逾80萬名的外籍移工聘僱管理工作。（編輯：李亨山）1131126