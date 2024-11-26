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洪申翰接勞動部長 全教總盼落實勞動節統一放假

2024/11/26 13:06
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（中央社記者許秩維台北26日電）全國教師工會總聯合會今天說，希望勞動部長洪申翰具體行動落實2025年勞動節統一放假，且落實年金永續與世代正義，讓基金管理回歸科學，除撥補，更應勇於改革、健全勞保體質。

洪申翰昨天上任，全教總發布新聞稿表示，各界希望社會運動界出身的洪申翰堅定維護勞權，保障勞工基本權益，秉公重啟調查、盡速查明勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署霸凌事件真相，比照韓國「反職場霸凌法」，強化課責雇主且加重處罰，法制化職場霸凌申訴，暢通員工申訴機制，在公務機關建立復審以外的行政救濟管道。

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此外，全教總說，應修正不合時宜落後法規，開放公務人員組織工會；勞動節部分，同為「受僱用、從事工作獲取工資」的公教警消、受僱醫師等無法放假，「一國兩制」衍生諸多亂象，希望以具體行動落實2025年勞動節全國統一放假。

全教總表示，期盼洪申翰誠實面對勞工保險問題，落實年金永續與世代正義，讓基金管理回歸科學，除撥補，更應勇於改革、健全勞保體質；面對少子女化國家安全危機，勞動部修法應與時俱進，營造友善養育環境，如增訂有薪彈性親職假、親職教育假等，真正減少受薪階級後顧之憂。（編輯：李明宗）1131126

洪申翰
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