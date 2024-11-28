要勞動部人員假日報告挨轟 洪申翰：已協調延後

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（中央社記者吳欣紜台北28日電）勞動部長洪申翰上任後要求業務單位假日進行業務報告遭外界抨擊，洪申翰今天說，已經與國民黨立委蘇清泉溝通；週六、日勞動部的各司署業務報告會議將延期至下週上班日來進行。

洪申翰因為勞動部勞發署北分署公務員輕生案接任勞動部長，上任後即宣示要改善勞動部內部組織文化及成為友善職場典範，但今天有媒體報導，洪申翰要求勞動部轄下各單位在這週六、日進行業務報告，引爆內部員工不滿。

洪申翰雖然後續回應指出，是因接任比較倉促，立法院衛環委員會也預告會在下週安排勞動部業務報告與詢答，因此才安排週六、日聽各司署的業務報告：但此番說法仍遭外界批評。

不過，勞動部晚間轉達洪申翰說法，洪申翰表示，今天晚上已與蘇清泉溝通下週議事排程，感謝蘇清泉的體諒，在下週一委員會議程的安排與邀請上，讓他有更充裕時間來掌握勞動部各司署的業務細節內容。

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洪申翰說，關於外界所關心，週六、日勞動部的各司署業務報告會議將延期至下週上班日進行。

洪申翰也強調，能夠理解近1個月來，部內同仁因霸凌爭議事件的發生，與後續處理的波折，而感到身心疲憊，在這段非常時期，他也會特別注意同仁的負荷，在工作的排程上，要有更細膩的考慮，以兼顧外界對於霸凌事件後續處置的期待，以及同仁的工作狀態，尤其要感謝部內同仁的付出與努力。（編輯：陳政偉）1131128