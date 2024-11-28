要求假日業務報告 洪申翰：會再檢討工作排程

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（中央社記者吳欣紜台北28日電）媒體報導，勞動部長洪申翰上任後要求業務單位假日進行業務報告。洪申翰今天表示，因接任倉促等導致部內人員需要加班，「我也感到不好意思」，會再檢討工作排程。

洪申翰因為勞動部勞發署北分署公務員輕生案接任勞動部長，上任後即宣示要改善勞動部內部組織文化及成為友善職場典範，但今天有媒體報導，洪申翰要求勞動部轄下各單位在這週六、日進行業務報告，更下封口令，引爆內部員工不滿。

對此，勞動部轉達洪申翰回應，洪申翰表示，因為接任比較倉促，立法院衛環委員會也預告，會在下週安排勞動部業務報告與詢答，因此必定需要在下週之前，仔細聽過1次各司署的業務報告。

勞動部也解釋，洪申翰上任第1週必須優先花心力在關懷北分署人員的士氣與身心狀況，也不斷處理霸凌案重啟調查的規劃與執行，以及相關申訴案件的機制建立，因此很難找到完整的時間段落聆聽各司署業務報告，因此洪申翰才會請勞動部各司署利用六、日來說明業務細節。

洪申翰補充，他不是要求所有業務單位六、日整天連續上班，而是每個單位輪流來報告及討論1.5小時，司署長和單位人員在時段報告完，就可以先走，「唯一需要連續開會兩個整天的，是我本人」。

洪申翰並強調：「我也沒有下過封口令，這有什麼好封口的？」

洪申翰表示，因為接任的緊湊，以及外界對於爭議事件的關注，包括行政部門需要無縫接軌地接受國會的監督質詢，所以導致部內人員需要加班，「我也感到不好意思」，後續會再檢討工作排程，盡量減少人員非必要的負擔。（編輯：管中維）1131128