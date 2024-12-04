勞發署公務員輕生案重啟調查 洪申翰：下週公布報告

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（中央社記者吳欣紜台北4日電）勞動部北分署公務員輕生案重啟調查，勞動部長洪申翰今天說，調查小組成員不同，這次他為召集人，「我會對這份報告負責」，預計下週公布報告，也證實部長專線確實有收到訊息。

立法院衛環委員會今天邀請洪申翰針對「勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署事件及如何完善申訴管道之具體策進作為及期程」進行專題報告，並備質詢。

洪申翰會前接受媒體聯訪指出，北分署公務員輕生案正重啟調查，調查小組成員將不同，「調查小組召集人就是我，我會對這份報告負責」，這次也增加各層級北分署員工訪談，也鼓勵自願給意見的員工，希望能讓調查完整性更高、掌握更多資訊。

此外，洪申翰也說，有將出勤紀錄等文件拿來比對，「涉及層面較大」，必須花點時間，這週都在進行報告，預計下週公布。

洪申翰接任部長後隨即前往北分署視察，同時公布部長專線等內容，讓下屬可以提供意見。

洪申翰也證實，公布部長信箱跟專線後，確實有陸續收到基層員工的訊息，給了很多提醒跟建議，如果是跟北分署相關案件，都會交給調查小組來參考，也有一些員工給範圍更大的意見，都會轉給相關單位參考。

洪申翰再次強調，這些提醒跟意見，「我每個都看得到」，不會有所謂吃案問題。（編輯：李淑華）1131204