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就業安定基金疑遭濫用 勞動部長：研議把關機制

2024/12/4 10:26（12/4 11:43 更新）
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勞動部長洪申翰（右）4日上午赴立法院社福及衛環委員會列席報告並備質詢，會前接受媒體聯訪。中央社記者趙世勳攝 113年12月4日
勞動部長洪申翰（右）4日上午赴立法院社福及衛環委員會列席報告並備質詢，會前接受媒體聯訪。中央社記者趙世勳攝 113年12月4日
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（中央社記者吳欣紜台北4日電）前勞動部長許銘春遭批使用就安基金開個人演唱會，引發濫用質疑，勞動部長洪申翰今天說，宣傳性別工作平等法的部分橋段呈現確實不妥，目前正研議把關機制，預計1個月內提出。

勞動部公務員霸凌輕生案衍生案外案，許銘春疑用就業安定基金辦音樂會引起非議，勞動部清查，包含勞動部粉絲團經營案、勞動力發展署多筆辦公室裝潢、垃圾清運皆為就業安定基金支出。

國民黨立委王育敏今天質疑就安基金濫用問題，更舉許銘春開演唱會案例，批評勞動部標案名實不符，「文宣媒體採購變成百萬演唱會」，質疑浮濫編列預算，要求政風處說明。

勞動部政風處處長周志信表示，這個標案發包時是一個開口合約，後續再請執行單位根據實際需要來執行。

勞動部長洪申翰則表示，關於音樂會活動上週已請業務單位報告，性別平等工作法是台灣標誌性事件，但部分橋段呈現確實不妥，這個案例檢調已經在調查，勞動部會全力配合。

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針對就安基金被外界質疑濫用，洪申翰也說，目前正在研議把關機制，這幾天已找外部專家提供建議，會1個月內提出監督管理機制。

洪申翰後續回覆民進黨立委林月琴質詢就安基金時也補充說明，勞動部預算比較少，因此會使用就安基金，這是結構性問題，會再跟行政院爭取擴充預算，也正檢視目前就安基金管理會機制找相關專業學者討論，希望1個月內提出強化機制。（編輯：謝雅竹）1131204

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