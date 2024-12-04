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為何辦性工法音樂會？勞動部：各界建議多元宣傳

2024/12/4 12:08
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（中央社記者吳欣紜台北4日電）前勞動部長許銘春運用公帑開演唱會，國民黨立委涂權吉今天追問勞動部，音樂會是誰要舉行，勞動部官員回應，各界希望能用多元方式宣傳性工法，辦音樂會有經許銘春簽核同意。

勞動部公務員霸凌輕生案衍生案外案，許銘春疑用公帑辦音樂會引起非議，涂權吉今天在立法院衛環委員會質疑勞動部官員性別工作平等法20週年，過往都是舉辦研討會，20週年卻辦音樂會，違反慣例。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛則表示，性別工作平等法20週年時，上半年其實已經有舉辦2場學術研討會，近年其實有許多意見認為應該針對性別平等工作平法多做宣傳，而辦理音樂會是希望透過多元宣導方式，讓更多勞工團體跟婦女團體來參與。

涂權吉追問，「音樂會是你想辦還是前部長想辦的」，黃維琛則回應，學術研討會後，得到許多訊息是很多中南部、基層勞工沒有辦法接觸到這類訊息，條平司司內有共同討論看用什麼方式來讓更多人接觸，後來判斷跟研議過認為可行。

涂權吉則表示，「所以許銘春也知道且同意這個音樂會？」黃維琛說，有依照程序正式簽核。

勞動部長洪申翰說，性工法是台灣性別平等跟勞動法制化後標誌事件，確實這個呈現橋段讓大家觀感不佳，「我們也在檢討」，檢調也針對這部分開始偵查，勞動部會全力配合。（編輯：陳政偉）1131204

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