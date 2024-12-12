雇主協會監院陳情 籲失能重症家庭應停徵就安費

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（中央社記者吳欣紜台北12日電）勞動部公務員輕生案衍生就安費使用爭議，引起每月繳納新台幣2000元就業安定費的雇主團體不滿，今天至監察院陳情，要求調查前勞動部長許銘春等人，也籲停徵聘僱移工的失能家庭或機構就安費。

勞動部勞動力發展署北分署公務員遭霸凌輕生案，調查過程爆出就安基金遭挪用，前部長許銘春疑似任內使用就安基金在高雄舉行性別工作平等法20年紀念音樂會，花掉新台幣356萬元，後續更被立委質疑使用就安基金拍沙龍照，引發雇主團體不滿。

勞動部就業安定基金是雇主聘僱移工時每月須繳交的費用，根據就業安定基金收支保管及運用辦法，基金使用用途包含促進國民就業、提升勞工福祉及處理有關外國人聘僱管理事務等。

根據法規規定，有聘僱移工的雇主，每月須繳交至少2000元的就安費，若以現行80萬名移工來計算，就安基金每年收入至少192億元，而根據今年截至8月底數據，就安基金餘額為455億7373萬2000元。

台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會不滿就安基金遭挪用，今天至監察院前召開記者會，提出公布就安基金支出明細、停徵失能家庭就業安定費，家庭類雇主應為就安基金委員等訴求。

雇主協會表示，雇主團體每月依法繳交就業安定費用，近年一直要求勞動部可以停徵失能家庭就業安定費，但得到回應都是研議中，然而政府向向失能家庭收取就安費卻拿去濫用，這讓雇主情何以堪。

雇主協會也說，錢是失能者家庭繳的，必須參與監管，同時不再繳納就安費，也向監察院陳請調查許銘春、審計部審計長陳瑞敏與就業安定基金委員會違法。

對於雇主協會記者會，勞動部回應指出，針對外界關切就安基金使用情形，已經在積極檢討，未來將增加專業監理，強化把關機制，並於一個月內提出改善作法。

此外，勞動部也表示，會盡快研議如何降低外籍看護工雇主的負擔，有方案會跟社會各界報告。（編輯：陳政偉）1131212