本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

雲林參加活動 洪申翰：給勞動部基層更多支持

2024/12/14 14:33
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明雲林縣14日電）勞動部長洪申翰11月底就任後一直忙於勞發署北分署公務員霸凌輕生案，今天南下雲林參加活動說，現在應給勞動部基層更多支持及回饋，釐清未來改革方向及重點，突破目前困境。

洪申翰與民進黨籍立委劉建國今天到雲林古坑綠色隧道參加勞動部勞動力發展署雲嘉南分署舉辦的「好時光靚市集」，37家非營利組織與微型創業店家現場擺攤，展售雲嘉南地區在地特色產品。

洪申翰接受媒體聯訪表示，目前的氛圍一定要給基層同仁加油打氣及支持，並且透過更多基層的回饋，讓勞動部釐清未來改革的方向及重點。

洪申翰說，今天是他就任以來首度到新北以外的分署參加活動，接下來他也會到其他分署走走，團結大家突破目前的困境。

洪申翰指出，過往自己曾在非政府組織（NGO）工作，也受過勞動部多元就業計畫的挹注，勞動部對於許多NGO、NPO（非營利組織）、社區發展協會都是非常重要的支持力量，未來會持續挹注資源協助地方，讓計畫成果更加擴大。

劉建國則感謝勞動部以行動來支持在地社區營造，讓在地創造許多就業機會及商機，他希望勞動部能更加挹注資源於雲嘉地區，協助雲嘉地區的穩定發展。

勞動力發展署雲嘉南分署指出，舉辦「好時光靚市集」，是為了讓民眾了解勞動部協助非營利組織深耕社區及微型創業鳳凰成果。（編輯：謝雅竹）1131214

洪申翰
勞團絕食100小時 批勞動部淪總機部立委指謝宜容涉貪 洪申翰：全力配合檢調
劉建國
電動機車市售比差 彭啓明：運具電動化須再加油民團籲晚期肺癌治療接軌國際標準 盼健保支持
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

108
更多編輯台推薦新聞：