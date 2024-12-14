雲林參加活動 洪申翰：給勞動部基層更多支持

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（中央社記者蔡智明雲林縣14日電）勞動部長洪申翰11月底就任後一直忙於勞發署北分署公務員霸凌輕生案，今天南下雲林參加活動說，現在應給勞動部基層更多支持及回饋，釐清未來改革方向及重點，突破目前困境。

洪申翰與民進黨籍立委劉建國今天到雲林古坑綠色隧道參加勞動部勞動力發展署雲嘉南分署舉辦的「好時光靚市集」，37家非營利組織與微型創業店家現場擺攤，展售雲嘉南地區在地特色產品。

洪申翰接受媒體聯訪表示，目前的氛圍一定要給基層同仁加油打氣及支持，並且透過更多基層的回饋，讓勞動部釐清未來改革的方向及重點。

洪申翰說，今天是他就任以來首度到新北以外的分署參加活動，接下來他也會到其他分署走走，團結大家突破目前的困境。

洪申翰指出，過往自己曾在非政府組織（NGO）工作，也受過勞動部多元就業計畫的挹注，勞動部對於許多NGO、NPO（非營利組織）、社區發展協會都是非常重要的支持力量，未來會持續挹注資源協助地方，讓計畫成果更加擴大。

劉建國則感謝勞動部以行動來支持在地社區營造，讓在地創造許多就業機會及商機，他希望勞動部能更加挹注資源於雲嘉地區，協助雲嘉地區的穩定發展。

勞動力發展署雲嘉南分署指出，舉辦「好時光靚市集」，是為了讓民眾了解勞動部協助非營利組織深耕社區及微型創業鳳凰成果。（編輯：謝雅竹）1131214