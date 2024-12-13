勞團絕食100小時 批勞動部淪總機部

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（中央社記者吳欣紜台北13日電）勞團因勞動部勞發署北分署霸凌輕生案、就安基金挪用疑慮發起絕食行動，今天滿100小時，勞團批評，這期間勞動部長洪申翰對相關議題都無實質回應，勞動部已淪為總機部。

勞團桃園市產業總工會9日起在勞動部紮營發起絕食行動，提出多項訴求包含全面檢討就安基金用途、建立真正外部監督機制、勞動部回應重大勞動議題等。

9日絕食至今滿100小時，勞團再度召開記者會，高喊「洪部長沒下來，勞工會再回來」，誓言未來將號召更多勞工集結行動，呼籲洪申翰對訴求正面回應。

桃市產總理事長朱梅雪今天表示，發起絕食行動是為了拋磚引玉，盼喚醒洪申翰對勞工議題的重視，但100小時過去，洪申翰只扮演「總機」的角色，對增加國定假日、公務人員納入職安法、修勞基法等議題毫無實質回應，甚至無法明確表達自身立場，直言勞動部應該改名叫總機部。

朱梅雪也說，未來將繼續推動更多勞工運動，將與更多勞工一同參與，如果洪申翰決定不下來面對絕食勞工，那勞工將會再回來。

桃園市產總也再次提出訴求，包含霸凌案發生後，第一份調查報告為何寫「立意良善」應該要被釐清、公務員納入職安法以及解決就安基金濫用問題，呼籲勞動部應該儘速調查跟檢討。

對於勞團絕食行動，勞動部表示，有關各界關心就安基金支用狀況，目前正在積極研議強化把關機制，而職安署也正進行職場霸凌法制化的作業，立專法或修職安法的方向都會同步評估。

針對低薪、高工時的議題，勞動部表示，會持續鼓勵勞資雙方建立協商機制，與工會簽訂團體協約，或是透過勞資會議協議，約定合理工時及薪資。

勞動部強調，十分重視勞動者的第一線經驗和訴求，目前正規劃各地工會請益之旅，將蒐集各地工會團體對政策的建言，納入評估及參考。（編輯：陳政偉）1131213