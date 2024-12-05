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勞動部公務員輕生案1/84
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公務員輕生爭取因公撫卹 勞部：調查完成後再送案

2024/12/5 17:25
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（中央社記者吳欣紜台北5日電）勞動部北分署公務員輕生案，勞動部稱將爭取認定為因公傷亡的撫卹補償，銓敘部長施能傑今天說未收到勞動部申請，勞動部說，待重啟調查報告完成後，再向考試院送案。

媒體報導，民眾黨立委黃國昌今天質詢施能傑時問及勞動部北分署公務員霸凌輕生案，詢問施能傑是否已經收到勞動部送案，施能傑則回覆，至少銓敘部沒接到，任何希望變成因公撫卹，就由相關機關報部，他們會組成專案小組依法審查。

對此，勞動部今天回覆表示，待勞動部北分署公務員霸凌輕生案重啟調查報告完成後，將由北分署向考試院送案。

勞動部長洪申翰今天透過粉絲專頁發布昨天在立法院備詢的影片強調，下週就會公布重啟調查的報告，這次會更從被壓迫者的角度，重新還原該名公務員經歷了什麼，以及未來有什麼需要面對與改進的問題。

洪申翰也強調，「我們會慎重地重新檢視，但求能給家屬一個真誠的交代」。（編輯：李亨山）1131205

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。

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洪申翰
民眾黨團民調：5成8不滿勞動部霸凌案處理方式立委指勞動部內仍有霸凌者 洪申翰：絕對查清楚
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勞發署公務員輕生案重啟調查 洪申翰：下週公布報告
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