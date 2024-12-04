立委指勞動部內仍有霸凌者 洪申翰：絕對查清楚

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（中央社記者吳欣紜台北4日電）勞動部重啟調查勞發署北分署公務員霸凌輕生案，立委今天表示，勞動部內仍有多名委員涉霸凌。勞動部長洪申翰說，會針對個案調查，但在調查前不應做標籤化敘述，「對同仁不公平」。

立法院衛環委員會今天邀請洪申翰針對「勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署事件及如何完善申訴管道之具體策進作為及期程」進行專題報告，並備質詢。洪申翰表示，目前正重啟調查，這次調查小組成員不同，預計下週公布調查報告。

國民黨立委徐巧芯今天在質詢時指出，勞動部內仍有多名員工涉及職場霸凌，要求洪申翰調查。

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洪申翰表示，這些個案都會進入程序好好面對、調查處理，當看到徐巧芯辦公室發來的公文後已交辦給相關單位處理，也希望辦公室可以提供更多人、事、時、地、物資訊，畢竟要好好調查必須有各種證據。

洪申翰強調，「我絕對會查清楚」，但在調查清楚前真的不適合對這些個案做過多討論，也不宜進行這種標籤化敘述；他語重心長說，如果最後查明非事實，「這樣對這些同仁並不公平」。（編輯：張雅淨）1131204