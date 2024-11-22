本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
棒球12強複賽圖文直播 台灣4局上打擊串聯 2比0領先美國
首頁 / 政治
勞動部公務員輕生案
新聞專題
勞動部公務員輕生案3/52
首頁 / 政治

賴總統向勞動部離世員工致歉 要求各部會查辦案件

2024/11/22 10:50（11/22 12:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
總統賴清德（圖）22日南下高雄主持「海軍水星營區完工啟用典禮」，會前發表談話時再度對勞動部離世員工及其家屬致歉。中央社記者董俊志攝 113年11月22日
總統賴清德（圖）22日南下高雄主持「海軍水星營區完工啟用典禮」，會前發表談話時再度對勞動部離世員工及其家屬致歉。中央社記者董俊志攝 113年11月22日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉、洪學廣高雄22日電）總統賴清德今天再度對勞動部離世員工及其家屬致歉，賴總統說，政府對此案的態度是嚴查嚴辦，還給離世者、家屬一個公道，全案移送法辦；也要立即查辦各部會相關案件。

賴總統今天上午至高雄主持「海軍水星營區完工啟用典禮」，賴總統接受媒體聯訪時表示，要對勞動部離世員工表達哀悼和不捨，也要對其家屬和受影響的員工致歉。

賴總統說，政府對此案的態度第一是嚴查嚴辦，除了還給離世員工和家屬公道，也要對社會大眾交代。行政院已經進行處罰，包括勞發署北分署長謝宜容記2大過免職、移送懲戒；勞發署長蔡孟良記1大過並調離主管職。此外，勞動部長何佩珊請辭獲准。

賴總統指出，政府會以此事件為戒，避免類似情況再度發生，中央政府要以身作則、檢討當前在各部會、各單位的案件迅速查辦，不容此不幸事件再度發生，行政院也應檢討各單位反霸凌機制是否周全與落實。

賴總統強調，政府要在建立一個有尊嚴且友善的工作環境，霸凌跟不法侵權是公私單位都要面對的嚴肅事情，中央政府要帶頭以身作則，同時地方政府也要這麼做。

賴總統也表示，政府未來將檢討法令，如果有不足該修法就修法，建立完善制度，同時也推動主管應該要有同理心，「同理同仁的辛苦，並且要建立順暢的溝通管道、環境」；同時也要落實輔導與解決機制，避免員工發生憾事。（編輯：郭諭儒）1131122

#何佩珊
#賴清德
#總統
#行政院
#勞動部長
#蔡孟良
#謝宜容
延伸閱讀
政院：勞動部長何佩珊准辭 次長陳明仁代理勞發署員工輕生 勞檢處：部分霸凌申訴未依規調查謝宜容22日出面道歉？勞動部：20日起就聯繫不上
賴清德
賴總統任內首度出訪 30日起訪問南太3友邦賴總統出席國家祈禱早餐會 盼完成3大使命
謝宜容
遭影射謝宜容娘家 御鼎興醬油蒐證擬提告捍清白鍾小平質疑勞動部調查小組成員 勞動部澄清
總統賴清德（前中）22日上午到高雄主持「海軍水星營區完工啟用典禮」時受訪表示，要對勞動部離世員工表達哀悼和不捨，也要對其家屬和受影響的員工致歉。中央社記者洪學廣攝 113年11月22日
總統賴清德（前中）22日上午到高雄主持「海軍水星營區完工啟用典禮」時受訪表示，要對勞動部離世員工表達哀悼和不捨，也要對其家屬和受影響的員工致歉。中央社記者洪學廣攝 113年11月22日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
賴總統任內首度出訪 30日起訪問南太3友邦
172.30.142.73
更多編輯台推薦新聞：