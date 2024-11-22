賴總統向勞動部離世員工致歉 要求各部會查辦案件

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（中央社記者林巧璉、洪學廣高雄22日電）總統賴清德今天再度對勞動部離世員工及其家屬致歉，賴總統說，政府對此案的態度是嚴查嚴辦，還給離世者、家屬一個公道，全案移送法辦；也要立即查辦各部會相關案件。

賴總統今天上午至高雄主持「海軍水星營區完工啟用典禮」，賴總統接受媒體聯訪時表示，要對勞動部離世員工表達哀悼和不捨，也要對其家屬和受影響的員工致歉。

賴總統說，政府對此案的態度第一是嚴查嚴辦，除了還給離世員工和家屬公道，也要對社會大眾交代。行政院已經進行處罰，包括勞發署北分署長謝宜容記2大過免職、移送懲戒；勞發署長蔡孟良記1大過並調離主管職。此外，勞動部長何佩珊請辭獲准。

賴總統指出，政府會以此事件為戒，避免類似情況再度發生，中央政府要以身作則、檢討當前在各部會、各單位的案件迅速查辦，不容此不幸事件再度發生，行政院也應檢討各單位反霸凌機制是否周全與落實。

賴總統強調，政府要在建立一個有尊嚴且友善的工作環境，霸凌跟不法侵權是公私單位都要面對的嚴肅事情，中央政府要帶頭以身作則，同時地方政府也要這麼做。

賴總統也表示，政府未來將檢討法令，如果有不足該修法就修法，建立完善制度，同時也推動主管應該要有同理心，「同理同仁的辛苦，並且要建立順暢的溝通管道、環境」；同時也要落實輔導與解決機制，避免員工發生憾事。（編輯：郭諭儒）1131122