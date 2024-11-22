公務員輕生案遭指官官相護 綠：絕無吃案勿政治操作

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（中央社記者溫貴香台北22日電）民眾黨今天質疑勞動部霸凌事件「官官相護」，民進黨發言人戴瑋姍強調，絕無吃案情事，各政黨不要藉題攻防或將霸凌事件做為政治操作的工具。執政團隊允諾加速推動職場安全及心理健康保障機制，避免悲劇重演。

戴瑋姍下午透過新聞稿表示，該案發生後，民進黨籍民代也接獲陳情後第一時間積極處理，協助受害者發聲，絕無民眾黨所指控吃案情事。民進黨身為執政黨，在推動友善職場環境、堅持對職場霸凌零容忍上責無旁貸，對於霸凌事件中凸顯的制度性問題，執政團隊也承諾加速推動職場安全及心理健康保障機制，避免悲劇重演。

戴瑋姍說明，身兼黨主席的總統賴清德今天再次為此案公開道歉，並承諾政府將嚴查嚴辦、給予受害者和家屬公道。執政團隊已採取明快的行動，對涉案人員予以懲處，並移送法辦，以表達對職場霸凌零容忍的態度。行政院也將檢討反霸凌機制的落實情況，針對不足之處進行制度改革，以建構有尊嚴、友善的工作環境，確保台灣的職場朝向更安全、尊重的方向發展。

戴瑋姍解釋，友善職場環境的建構，不僅是中央政府的責任，更需要各地方政府的共同支持。她並提到，過去新北市金山區公所小編過勞猝死、台中市發生食安處員工疑輕生墜樓身亡，近期台北市社會局近期也爆出長期霸凌案件，這些事件顯示，友善職場環境的改善並非中央或地方單方面的責任，而是制度性的改革需求。

戴瑋姍呼籲各政黨，不要藉題攻防或將霸凌事件做為政治操作的工具。無論藍綠白，政黨應共同關注職場霸凌議題，共同推動職場友善的氛圍。過去民眾黨主席柯文哲曾怒罵前民眾黨立委賴香伶幕僚是狗、立委黃國昌國會辦公室助理飆罵國會聯絡人，這些例子說明各政黨均有檢討空間。

戴瑋姍表示，在職場尊嚴的維護上，各界應專注於制度的提升，讓每位工作者都能在安全、尊重的環境中發揮專長，為社會貢獻心力。（編輯：張若瑤）1131122

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