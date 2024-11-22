本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
12強複賽》江坤宇岳東華安打單局灌5分 台灣8比2領先美國
首頁 / 生活
勞動部公務員輕生案
新聞專題
勞動部公務員輕生案
首頁 / 生活

止不住霸凌風暴 何佩珊成史上任期最短勞動首長

2024/11/22 13:50（11/22 13:55 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
勞動部長何佩珊（圖）21日下午向行政院長卓榮泰提出辭呈，卓榮泰已准辭。（中央社檔案照片）
勞動部長何佩珊（圖）21日下午向行政院長卓榮泰提出辭呈，卓榮泰已准辭。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北22日電）勞動部長何佩珊因勞動部公務員疑遭霸凌案請辭獲准，她甫上任時定調勞保「撥補就是改革」果斷發言令人印象深刻，無奈處理霸凌案時卻不見往昔作風，成史上任期最短的勞動首長。

勞動部勞發署北分署公務員疑遭霸凌輕生案越演越烈，行政院發言人李慧芝今天表示，何佩珊昨天下午當面向行政院長卓榮泰提出辭呈，卓榮泰已經准辭。

何佩珊5月20日接任勞動部長，直至今日為186天，是從勞委會時期以來史上任期最短的勞動首長，打破過去最短任首長郭芳煜在位264天的紀錄。

何佩珊長年從事幕僚工作，後升任首長出掌勞動部，面對困難的勞保年改議題，她上任後首次接受媒體聯訪就拋出「撥補就是改革」，果斷風格令人印象深刻也招致議論。

憑著長年政策研究幕僚經驗，何佩珊上任後投入勞動政策研究，讓勞動官員信服，也獲勞團讚賞「很快進入狀況」，談及政策時更不時展現曾擔任行政院副秘書長的院級思維，包含勞保改革「不是在瘦鵝身上拔毛」，必須朝多元、永續方式思考，加速推動中高齡就業、家庭看護工納入勞保等。

事實上，何佩珊過去與媒體茶敘時談及台電要引進移工議題，就曾提及政府預算膨脹、應思考增加政府人力、員額問題，但還等不到人力補齊，就爆發北分署霸凌事件。

霸凌案甫發生時，遲不見何佩珊往昔如對勞保撥補態度的果斷作風，讓事件延燒多日，勞動部都僅以新聞稿對外說明，錯失處理良機致事件演變為輿論關注焦點，成為壓垮駱駝的最後一根稻草，也讓何佩珊成為史上任期最短的勞動首長。（編輯：管中維）1131122

延伸閱讀
勞動部公務員輕生案 謝宜容發影片道歉獨家／調查局赴勞動部查北分署案？新北檢：不便透露勞動部公務員輕生 家屬聲明：想知道發生什麼事賴總統向勞動部離世員工致歉 要求各部會查辦案件
何佩珊
謝宜容22日出面道歉？勞動部：20日起就聯繫不上政院：勞動部長何佩珊已口頭請辭 請假未出席行政院會
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
172.30.142.76
更多編輯台推薦新聞：