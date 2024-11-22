止不住霸凌風暴 何佩珊成史上任期最短勞動首長

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（中央社記者吳欣紜台北22日電）勞動部長何佩珊因勞動部公務員疑遭霸凌案請辭獲准，她甫上任時定調勞保「撥補就是改革」果斷發言令人印象深刻，無奈處理霸凌案時卻不見往昔作風，成史上任期最短的勞動首長。

勞動部勞發署北分署公務員疑遭霸凌輕生案越演越烈，行政院發言人李慧芝今天表示，何佩珊昨天下午當面向行政院長卓榮泰提出辭呈，卓榮泰已經准辭。

何佩珊5月20日接任勞動部長，直至今日為186天，是從勞委會時期以來史上任期最短的勞動首長，打破過去最短任首長郭芳煜在位264天的紀錄。

何佩珊長年從事幕僚工作，後升任首長出掌勞動部，面對困難的勞保年改議題，她上任後首次接受媒體聯訪就拋出「撥補就是改革」，果斷風格令人印象深刻也招致議論。

憑著長年政策研究幕僚經驗，何佩珊上任後投入勞動政策研究，讓勞動官員信服，也獲勞團讚賞「很快進入狀況」，談及政策時更不時展現曾擔任行政院副秘書長的院級思維，包含勞保改革「不是在瘦鵝身上拔毛」，必須朝多元、永續方式思考，加速推動中高齡就業、家庭看護工納入勞保等。

事實上，何佩珊過去與媒體茶敘時談及台電要引進移工議題，就曾提及政府預算膨脹、應思考增加政府人力、員額問題，但還等不到人力補齊，就爆發北分署霸凌事件。

霸凌案甫發生時，遲不見何佩珊往昔如對勞保撥補態度的果斷作風，讓事件延燒多日，勞動部都僅以新聞稿對外說明，錯失處理良機致事件演變為輿論關注焦點，成為壓垮駱駝的最後一根稻草，也讓何佩珊成為史上任期最短的勞動首長。（編輯：管中維）1131122