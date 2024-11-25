洪申翰掌勞動部 承諾友善職場典範、找回社會信任

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（中央社記者吳欣紜台北25日電）民進黨立委洪申翰今天接任勞動部長，他致詞時代表勞動部向近日疑因霸凌案輕生離世的員工及家屬鞠躬致歉，也承諾將改善勞動部成友善職場典範，找回社會信任並守護勞工權益。

勞動部勞發署北分署公務員輕生，疑因遭受長官（前北分署長謝宜容）職場霸凌所致，勞動部日前公布行政調查報告遭質疑懲處過輕，勞動部長何佩珊請辭獲准，改由 洪申翰 洪申翰 生日：1984年10月18日

學歷：台灣大學大氣科學系肄業

經歷：綠色公民行動聯盟副秘書長、行政院能源及減碳辦公室專家委員、環保署資料開放諮詢小組專家委員、台北市公民參與委員會委員、財團法人青平台基金會董事、立法委員 看更多 關閉 接任，不分區立委遺缺由民進黨政策會執行長王義川遞補。

勞動部今天舉行部長交接典禮，由行政院政務委員陳時中監交，代理部長陳明仁交接印信給洪申翰。

洪申翰致詞時指出，他接下這份工作時，心裡很明白，現在是勞動部非常艱困的時刻，接下來的責任、任務、挑戰很重大，他也謝謝行政院長卓榮泰的信任而提出邀請，讓他有機會承擔守護全國勞工的重任。

卓榮泰宣布洪申翰接任勞動部長時交付3項任務，包含穩定團隊士氣、健全職場文化以及制定符合期望的勞動政策。洪申翰允諾，他會盡全力一步步做到。

關於北分署公務員疑因霸凌案輕生事件，洪申翰特別鞠躬向離世員工與家屬致上最深歉意。他說，北分署發生讓人痛心的事件，對這名員工離世感到遺憾與不捨，也透露自己收到許多人員的心聲，未來會確保每一名勞動部人員對職場霸凌申訴案可以有效處理。

洪申翰提到，除了已正在進行的司法調查會全力配合，其餘還需要進一步查明、釐清的，都會去釐清，若是錯誤方法，也會嚴正檢討。

洪申翰強調，經過這場悲劇，勞動部必須確實改善職場文化及內部管理，勞動部必須成為友善職場典範，他會確保人員在安全與尊重的環境中工作，「這是我們責無旁貸的任務」，會從管理制度、組織文化等進行全面檢討及改善，確保事件不再重演，也期盼可以彼此互相支持，逐步重振士氣、找回社會信任，一起守護全國勞工的權益。

洪申翰說，未來會帶領勞動部以勞工實際需求為出發點，結合專業判斷以及工會等各方意見，讓勞動部成為廣大勞工的堅強後盾，不管科技發展或是產業轉型都會帶來高度挑戰，但實現尊嚴勞動的核心價值是不變的目標。

洪申翰並說，台灣高齡化、少子化趨勢擺在眼前，期望能提出更具彈性且符合當代需求的政策，減緩受僱勞工面臨職場與家庭照顧之間的掙扎。

洪申翰強調，「我出身基層的社運團體，我會不改初衷、全力以赴，和大家一起解決問題、克服難關」，會一步步往前走，未來的勞動部不會只是守護勞工的最後防線，而是要成為維護勞權的第一線。（編輯：管中維）1131125