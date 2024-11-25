勞動部長洪申翰上任政策目標 推動照顧不離職

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（中央社記者吳欣紜台北25日電）環保社運出身的洪申翰接掌勞動部引發外界質疑，今天他上任回應，他不敢說自己勞工行政是專業，但擔任立委時參與過災保法立法等，成果可受檢視，未來將推照顧不離職政策。

勞動部勞發署北分署公務員輕生，疑因遭受長官（前北分署長謝宜容）職場霸凌所致，勞動部日前公布行政調查報告遭質疑懲處過輕，勞動部長何佩珊請辭獲准，由 洪申翰 洪申翰 生日：1984年10月18日

學歷：台灣大學大氣科學系肄業

經歷：綠色公民行動聯盟副秘書長、行政院能源及減碳辦公室專家委員、環保署資料開放諮詢小組專家委員、台北市公民參與委員會委員、財團法人青平台基金會董事、立法委員 看更多 關閉 接任。

勞動部今天下午舉行勞動部長交接典禮，由行政院政務委員陳時中監交，代理部長陳明仁交接印信給洪申翰；洪申翰雖為社運團體出身，但擁有經歷多與環保議題有關，引發外界質疑。

洪申翰在交接典禮後接受媒體聯訪坦言，「我確實不敢說我在勞工行政上是專業」，但也列舉他擔任立委期間包含高度參與勞工職業災害保險保護法立法、替各職類派遣勞工爭取權益等問政成績。

「這些專業的成果我想都可以接受檢視」，洪申翰說，外界對於自己是否適任，他尊重評論，但過去在爭取勞工權益上，這方面經驗在立委任內真的累積許多，這部分是重要的。

媒體詢問上任後將推動的勞動政策，洪申翰表示，台灣進入到高齡化、少子化社會，尤其勞工家庭照顧需求日漸增加，如何做到照顧不離職，「這是一個非常非常重要的目標」，但這涉及勞動部、衛福部以及產業端等面向。

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洪申翰說，希望未來可以推動政策讓勞工朋友不用在職場跟家庭照顧裡面兩難，不用為了照顧家庭而被迫離職等，尤其現在有缺工問題等，「我認為這是一個很重要的工作」。

另外，北分署公務人員輕生案引爆外界對於勞動部打假卡的疑慮，洪申翰也說，許多公務員大量加班，但卻不讓大家報加班，因此造成「打假卡」情況發生，這狀況應該要盡力去避免，如果勞動部有這文化，該如何對其他企業勞動檢查，會趕快想辦法避免這類情況發生。（編輯：陳清芳）1131125