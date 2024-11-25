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洪申翰掌勞動部 承諾友善職場典範、找回社會信任
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勞動部2名政次懸缺 洪申翰：盡快找到最適人選

2024/11/25 16:30
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（中央社記者吳欣紜台北25日電）勞動部長何佩珊請辭獲准後，2名政務次長包含許傳盛、黃玲娜也卸任，新任部長洪申翰今天說，目前2政次職務都是懸缺，會和行政院盡快討論、找到最適任人選。

勞動部勞發署北分署公務員輕生，疑因遭受長官（前北分署長謝宜容）職場霸凌所致，勞動部日前公布行政調查報告遭質疑懲處過輕，勞動部長何佩珊請辭獲准，改由洪申翰接任。

勞動部今天舉行部長交接典禮，由行政院政務委員陳時中監交，代理部長陳明仁交接印信給洪申翰。

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勞動部政務次長原本包含許傳盛與黃玲娜，其中許傳盛在前部長許銘春任內接任，後隨何佩珊就任後繼續留任，而黃玲娜才剛於11月9日就任，到職不到1個月。

洪申翰今天接任後，勞動部已經更新主網站的正副首長介紹，僅剩常務次長陳明仁。洪申翰接受媒體聯訪證實，目前勞動部幾個重要主管缺目前有懸缺，會和行政院盡快討論，找到最適任人選，避免影響任務執行。（編輯：管中維）1131125

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