勞發署霸凌案延燒 洪申翰上任部長明先前往北分署

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（中央社記者吳欣紜台北25日電）勞動部勞發署北分署公務員遭霸凌案爭議持續，新任勞動部長洪申翰今天說，進入司法調查的部分會全力配合，涉及內部不當管理等後續會深入了解，明天第1個行程就是去北分署。

勞動部勞發署北分署公務員輕生，疑因遭受長官（前北分署長謝宜容）職場霸凌所致，勞動部日前公布行政調查報告遭質疑懲處過輕，勞動部長何佩珊請辭獲准，改由洪申翰接任部長，勞動部今天舉行交接典禮。

北分署公務員霸凌輕生案近日越演越烈，除了牽涉內部管理，也燒出勞動部前部長許銘春被質疑使用就安基金辦音樂會等爭議，外界關注洪申翰如何處理。

洪申翰指出，北分署公務員霸凌輕生案，關於這名公務員的部分，新北地檢署已經啟動偵辦，勞動部會全力配合，「我們不會有任何的保留」，盼務必要讓家屬能夠得到完整清楚的真相。

至於其他關於網路上的爆料及相關資訊等，可能涉及更廣泛的不當管理和要求，洪申翰表示，會更深入了解，在釐清事實之後，若確實是錯誤的做法，就會立即檢討停止。

洪申翰也說，目前得到資訊是檢方希望勞動部可以緩一緩內部約談，因為此事涉及刑責，因此目前勞動部可以先進行調查的部分會先進行，「我比大家更想知道事情發生真相」。

至於涉及就安基金濫用的議題，洪申翰表示，如果有不適宜或者是讓外界觀感不佳的做法會檢討，若是施政涉及到有弊端，「那當然是該查就查」。

洪申翰提到，明天早上他第1個行程就會去北分署，他「要去看看同仁，也希望能幫同仁打打氣，這是我目前最優先的事項」。（編輯：管中維）1131125