勞動部公務員輕生案 謝宜容發影片道歉

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（中央社記者吳欣紜台北22日電）勞動部勞發署北分署公務員輕生案，遭記2大過免職的分署長謝宜容今天發布道歉影片，為自己言行、領導方式造成悲痛事件發生及員工心理負擔致歉，除了對家屬道歉，也對社會致上十二萬分抱歉。

行政院新莊聯合辦公大樓的北分署4日有人員發現有人陳屍辦公室，經了解是勞發署公務人員輕生，疑因遭受長官（北分署長謝宜容）職場霸凌所致。勞動部日前已經召開考績會議處，謝宜容記兩大過免職。

事發後，謝宜容就請假未上班，連日未現身引發外界不滿。謝宜容今天發布道歉影片指出，她「要為了北分署輕生同仁及社會矚目的案件跟社會大眾致上十二萬分的抱歉，非常對不起大家」。

謝宜容解釋，連日未現身，是因為非常悲痛、非常自責，也深切地檢討，個人言行、領導、管理、溝通及與別人互動的模式而造成悲痛事情發生，「也讓同仁在工作上有心理負擔、不安、恐懼跟擔心，我非常非常的自責」。

謝宜容說，「我必須要跟大家鄭重的道歉，向輕生離開的同仁表達對不起」，她沒有及時發現及給予協助以及向家屬道歉，「我沒有保護好你們的孩子」，也向北分署曾經因為自己溝通模式、情緒管理造成心裡不安、擔心的人道歉等。

謝宜容最後說，「我要跟社會大眾鄭重的道歉」，也懇請大眾給予現在還繼續堅守在北分署工作的人員最大的支持及空間，讓北分署人員有更多時間平復悲痛。

謝宜容也表示，她不會再擔任北分署分署長職務，她會深切檢討、配合調查、承擔責任，再一次向所有人致歉，「對不起大家」。（編輯：管中維）1131122

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