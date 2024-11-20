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勞動部考績會議處霸凌輕生案 謝宜容2大過免職

2024/11/20 20:34（11/20 21:00 更新）
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勞動部勞發署北分署長謝宜容。（勞動部）
勞動部勞發署北分署長謝宜容。（勞動部）
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（中央社記者張雄風、楊淑閔台北20日電）針對勞動部勞發署北分署公務員輕生一案，勞動部今天下午召開考績會，北分署長謝宜容記2大過免職，勞動力發展署署長蔡孟良記1大過。

勞動部今天晚間表示，已於下午召開考績會，讓相關人士對霸凌、督導不周等事負起行政責任；並將會議決定發布於勞動部臉書。

勞動部指出，勞動力發展署北分署長謝宜容記2大過免職，北分署直接督導離世同仁的副分署長申誡2次、資訊處主任小過1次；勞動力發展署署長蔡孟良記1大過。

行政院新莊聯合辦公大樓的北分署4日有人員發現有人陳屍辦公室，經了解是勞發署公務人員輕生，疑因遭受長官（北分署長謝宜容）職場霸凌所致，勞動部今天下午召開考績會議處。（編輯：陳政偉）1131120

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。

#北分署
#勞動部
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