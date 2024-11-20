勞動部長何佩珊去留 卓榮泰：完成責任追究後再討論

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（中央社記者賴于榛台北20日電）勞動部昨天公布勞發署員工輕生案行政調查報告，遭疑懲處過輕，勞動部長何佩珊說，會向行政院主動請辭。對於何佩珊去留，行政院長卓榮泰今天表示，待此案責任追究完畢後再討論。

勞發署公務員輕生案遭質疑涉及主管職場霸凌濫權，引起軒然大波，何佩珊今天表示自己也不適任、「我會向行政院主動請辭」。

行政院長卓榮泰傍晚在行政院發表談話指出，事件引起社會極大關注，除要求勞動部嚴加調查，也會將此案送檢調，還家屬一個公道。

媒體追問，何佩珊是否已經向行政院請辭，卓榮泰表示，先讓何佩珊儘速完成此案責任追究，後續他再與何佩珊詳細討論責任歸屬。

勞發署一名公務人員4日被發現在行政院新莊聯合辦公大樓的北分署輕生，遭質疑是職場霸凌。何佩珊昨天舉行記者會說明，此案主因工作量過大缺乏協助，導火線是認為所負責的系統不可行，卻無處反映，產生無力感，將暫停北分署資訊標案檢視。不過，朝野立委都不滿這個說法，今天在立法院對勞動部砲火猛烈，要求何佩珊負起政治責任。（編輯：蘇志宗）1131120

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