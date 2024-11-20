勞動部公務員輕生案 爆料議員李宇翔：未遭施壓

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北20日電）勞動部勞發署發生公務員輕生案，民進黨新北市議員李宇翔針對是否遭勞動部透過黨中央傳話約束一事表示，絕對沒有遭到任何施壓或是被要求包庇，「我一切坦坦蕩蕩」。

勞動力發展署北基宜花金馬分署11月4日發生公務員在辦公室輕生案後，李宇翔說，8日起就從臉書、IG、Threads等平台接到很多員工陳情與爆料，共有150多則訊息，他也替爆料者對外發聲。

國民黨立委陳菁徽今天說，勞動部長何佩珊曾致電民進黨副秘書長何博文，要求約束爆料此案的李宇翔。何博文秀出對話截圖表示，自己還勉勵李宇翔「人命關天、做你該做的」。

李宇翔今天下午也在臉書（Facebook）表示，身為市議員，他尊重各位立委，交給大家依職權去追。「但有關勞動部北分署同仁輕生案的整個調查過程中，我絕對沒有遭到任何施壓或是被要求包庇，我一切坦坦蕩蕩」。

李宇翔向中央社記者表示，何博文勉勵他「人命關天、做你該做的」，代轉何佩珊告知內容，也就是勞動部將正式啟動行政調查作業，並提供一個窗口跟他直接接通，若他再有任何人的爆料，可以在去識別化後提供調查等說法。

李宇翔表示，有關注整起事件的人應該都知道，在調查期間他不曾退縮，該講的話，他一定都講。請國民黨不要再進行政治操作，甚至瞎扯這是派系鬥爭。

他強調，這是一條人命逝去的真相。請國民黨及有心人士不要再見縫插針，應該回歸事件的本質，才能還給死者一個公道。（編輯：林恕暉）1131120