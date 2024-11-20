本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
獨家／柯文哲稱被開價2億美元當副手 北檢查無不法簽結
首頁 / 生活

北分署公務員輕生案 勞動部長何佩珊：議處後移送監察院

2024/11/20 10:44（11/20 11:28 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北20日電）勞動部昨天公布勞發署員工輕生案行政調查報告，遭疑懲處過輕。勞動部部長何佩珊今天表示，這是外部專家主導完成的專業報告，議處後會移送監察院、檢調查辦，她會負政治責任。

立院社環委員會今天邀請勞動部部長、銓敘部、國防部、內政部警政署、內政部消防署、行政院人事行政總處、考試院、公務人員保障暨培訓委員會、教育部及國家科學及技術委員會就「職場霸凌防治與處理作業」進行專題報告，並備質詢。

行政院新莊聯合辦公大樓的北分署4日有人員發現有人陳屍辦公室，經了解是勞發署公務人員輕生，疑因遭受長官（北分署長謝宜容）職場霸凌所致。勞動部昨天公布行政調查報告，但輿論質疑懲處過輕，今天引發朝野立委關注。

民眾黨籍立委陳昭姿質詢時除要求3天內重寫報告，並以洪仲丘案為例質疑內部調查不符合事實，問何佩珊「敢不敢辦她？」何佩珊除回說「敢辦」，並強調謝宜容跟這名公務員之間還有2名主管，謝宜容沒有直接霸凌他，但有霸凌其他同仁。

對於陳昭姿堅持此案必須移送監察院、檢調進行外部調查。何佩珊說，這週會進行懲處，之後會移送。

隨後，國民黨籍立委陳菁徽拿出相關管理的自主檢核表，質疑就此案來說，謝宜容怎麼可能會自己勾選。何佩珊說，她也認為相關管理要再檢視。

陳菁徽接著問，此案除有數名主管移送考績會議處，但是政治責任誰負。何佩珊說，她是政務官，社會各界不滿意，她會負起政治責任。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

會前媒體聯訪時，針對輿論質疑懲處過輕。何佩珊說，昨天說明過，她（何佩珊）沒有停職的權力，須送考績會議處。會中報告時，何佩珊強調，此案行政調查是依據相關規定的比例，委請2名外部專家，包含台北大學法律系教授郭玲惠及諮商師曾沐臣，經他們協助完成的報告。

她並說，例如「謝分署長用意良善」用語，是專家基於平衡使用，並非認同謝宜容的行為，希望外界諒解；她也可用政治作為慣見粗暴、斷尾求生方式很快結案，但她想找出官僚科層體制出什麼問題，導致這樣的悲劇，原因必須找出來、釐清事實，才有辦法做責任歸屬與獎懲。（編輯：龍柏安）1131120

#何佩珊
#勞動部
#謝宜容
延伸閱讀
北分署公務員輕生案 勞動部：主因工作量大缺乏協助致挫敗無力北分署公務員輕生案 勞動部證實分署長謝宜容濫權、多名同事求助身心科北分署公務員輕生案 勞動部長何佩珊鞠躬致歉、分署長謝宜容降調北分署公務員輕生案 藍委：勞動部應檢討申訴機制
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.69
更多編輯台推薦新聞：