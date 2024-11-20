北分署公務員輕生案 勞動部長何佩珊：議處後移送監察院

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（中央社記者楊淑閔台北20日電）勞動部昨天公布勞發署員工輕生案行政調查報告，遭疑懲處過輕。勞動部部長何佩珊今天表示，這是外部專家主導完成的專業報告，議處後會移送監察院、檢調查辦，她會負政治責任。

立院社環委員會今天邀請勞動部部長、銓敘部、國防部、內政部警政署、內政部消防署、行政院人事行政總處、考試院、公務人員保障暨培訓委員會、教育部及國家科學及技術委員會就「職場霸凌防治與處理作業」進行專題報告，並備質詢。

行政院新莊聯合辦公大樓的北分署4日有人員發現有人陳屍辦公室，經了解是勞發署公務人員輕生，疑因遭受長官（北分署長謝宜容）職場霸凌所致。勞動部昨天公布行政調查報告，但輿論質疑懲處過輕，今天引發朝野立委關注。

民眾黨籍立委陳昭姿質詢時除要求3天內重寫報告，並以洪仲丘案為例質疑內部調查不符合事實，問何佩珊「敢不敢辦她？」何佩珊除回說「敢辦」，並強調謝宜容跟這名公務員之間還有2名主管，謝宜容沒有直接霸凌他，但有霸凌其他同仁。

對於陳昭姿堅持此案必須移送監察院、檢調進行外部調查。何佩珊說，這週會進行懲處，之後會移送。

隨後，國民黨籍立委陳菁徽拿出相關管理的自主檢核表，質疑就此案來說，謝宜容怎麼可能會自己勾選。何佩珊說，她也認為相關管理要再檢視。

陳菁徽接著問，此案除有數名主管移送考績會議處，但是政治責任誰負。何佩珊說，她是政務官，社會各界不滿意，她會負起政治責任。

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會前媒體聯訪時，針對輿論質疑懲處過輕。何佩珊說，昨天說明過，她（何佩珊）沒有停職的權力，須送考績會議處。會中報告時，何佩珊強調，此案行政調查是依據相關規定的比例，委請2名外部專家，包含台北大學法律系教授郭玲惠及諮商師曾沐臣，經他們協助完成的報告。

她並說，例如「謝分署長用意良善」用語，是專家基於平衡使用，並非認同謝宜容的行為，希望外界諒解；她也可用政治作為慣見粗暴、斷尾求生方式很快結案，但她想找出官僚科層體制出什麼問題，導致這樣的悲劇，原因必須找出來、釐清事實，才有辦法做責任歸屬與獎懲。（編輯：龍柏安）1131120