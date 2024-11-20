藍委控助勞動部施壓霸凌案 何博文秀截圖反駁

（中央社記者葉素萍台北20日電）勞動部勞發署發生員工輕生案，國民黨立委陳菁徽今天說，勞動部長何佩珊曾致電民進黨副秘書長何博文，要求約束爆料此案的民進黨新北市議員李宇翔。何博文秀出對話截圖表示，自己還勉勵李宇翔「人命關天、做你該做的」，一切坦坦蕩蕩。

陳菁徽今天在臉書發文指出，接獲爆料，何佩珊一開始是想要掩蓋整件事情，甚至打電話給何博文，請他好好約束李宇翔，因為李宇翔曾經就在那個分署，他想要為這個議題發聲。她說，何佩珊到底是施壓還是單純聯繫說明，到底有沒有派系鬥爭的意圖。

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何博文今天在臉書發文表示，他和何佩珊在11月11日確實有通話，何佩珊表達她和李宇翔完全不認識，希望他協助轉達勞動部的作為和立場，勞動部將正式啟動行政調查作業，同時邀請外部人員參加，並將親自建立辦公室幕僚和李宇翔的管道，不用擔心任何陳情資料或訊息會遭到隱匿，行政調查報告原則上10日左右會出爐，後續若牽涉司法或其他程序，勞動部也會配合。

何博文並貼出對話截圖指出，自己11月11日當天如實轉達給李宇翔，過程沒有任何施壓、包庇，一切坦坦蕩蕩，他還在LINE上勉勵李宇翔「人命關天、做你該做的」，望外界勿以訛傳訛。（編輯：蘇龍麒）1131120