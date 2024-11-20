北分署公務員輕生 藍委質疑勞動部對霸凌申訴吃案 何佩珊允重啟調查

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（中央社記者楊淑閔台北20日電）針對勞發署公務員輕生案，藍委質疑勞動部吃案，要求徹查2月是否已有人向前勞動部次長王安邦陳情，之後約談勞發署北分署長謝宜容，進而下令封口釀悲劇。勞動部長何佩珊允諾重啟調查。

立院社環委員會邀請勞動部部長、銓敘部、國防部、內政部警政署、內政部消防署、行政院人事行政總處、考試院、公務人員保障暨培訓委員會、教育部及國家科學及技術委員會就「職場霸凌防治與處理作業」進行專題報告，並備質詢。

行政院新莊聯合辦公大樓的北分署4日有人員發現有人陳屍辦公室，經了解是勞發署公務人員輕生，疑因遭受長官（謝宜容）職場霸凌所致。勞動部昨天公布行政調查報告，但輿論質疑懲處過輕，今天引發朝野立委關注。

國民黨籍立委王育敏質疑，2月即有勞發署員工陳情，王安邦已經出面，怎會最後變成不了了之，勞動部怎會不想了解，究竟王安邦有沒有跟謝宜容約談，謝宜容再下令叫大家不要洩密。何佩珊說，2月分的事不在這次調查小組調查範圍，520上任時，她也不知道這件事。

王育敏接著說，主動排除非常詭異，「背後有政治角力、政治因素干擾？我不知道。」她並表示，不能排除，勞動部有吃案的嫌疑。何佩珊則允諾，以這個案件來重啟調查，現在馬上承諾，就2月分王安邦有沒有約談謝宜容重啟調查。

王育敏還說，她發現勞動部目前有受理7件相關陳情，通通不成立，不太合理。勞動部幕僚說明，外部委員有參與處理。王育敏強調，目前勞動部的人員很擔心，希望「執行職務遭受不法侵害預防指引」提高位階，以及公務員適用職業安全衛生法。

何佩珊說，「我來讓它（上述指引）入法」，但是公務員適用職安法，事涉行政院人事行政總處職權。勞動部補充，現行「職業安全衛生設施規則」第324條之1有關雇主應參照勞動部訂定的職場不法侵害預防指引之規定，將研議提高指引的法律位階，在職安法予以規範。

另外，國民黨籍立委邱鎮軍也提問：「謝宜容不用出來道歉嗎？」何佩珊說：「一定要。」（編輯：龍柏安）1131120

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