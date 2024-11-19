北分署公務員輕生案 藍委：勞動部應檢討申訴機制

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（中央社記者王承中台北19日電）勞動力發展署北基宜花金馬分署輕生案，分署長謝宜容調離原機關，降調為非主管職。國民黨團首席副書記長王鴻薇今天表示，謝宜容調職，證實相關消息並非空穴來風，勞動部內部霸凌申訴機制有很大的問題，除本案以外，應全面檢討相關申訴機制。

一名勞發署公務人員4日被人發現在行政院新莊聯合辦公大樓的北分署輕生，後有網友在社群網站Threads發文指這名公務員生前遭職場霸凌，也陸續有疑北分署員工出面爆料。勞動部長何佩珊表示，分署長謝宜容須負行政責任，調離原機關，降調為非主管職；何佩珊為這起事件鞠躬致歉。

國民黨立法院黨團首席副書記長王鴻薇今天在臉書發文指出，勞動部表示謝宜容調離北分署，並降調非主管職，發展署署長蔡孟良一併送考績會懲處。這證實過去幾天相關消息並非空穴來風，勞動部內部霸凌申訴機制有很大的問題，除本案以外，應全面檢討相關申訴機制。

王鴻薇表示，勞動部針對爭議嚴重的謝宜容，竟然表示「管理方式雖並非為該同仁離開的原因，但其情緒控管確有不當，以致同仁有被施加霸凌的感受。」她要正告勞動部，這就是霸凌，什麼叫做讓員工有被霸凌的感受，難道把人逼死了，再出來說是情緒控管不當，相關的霸凌責任都可以撇清嗎，這無疑讓基層心寒。

王鴻薇指出，謝宜容個人在霸凌事件後的處理方式，包括錄音檔、相關公文，都有明確掩蓋霸凌案，勞動部如果不給社會交代，對於所有公務員甚至勞工未來在遭受霸凌申訴都有很深的負面影響，勞動部不能夠這樣輕輕帶過，如果不嚴肅對待，恐怕後患無窮。

另外，王鴻薇表示，對於吳姓公務員霸凌事件，勞動部竟稱沒有收到任何申訴，她要請勞動部說明到底有沒有收到任何申訴，整件事有沒有壓案子，都應該說明清楚。

王鴻薇、國民黨立委黃健豪、王育敏等人，今天上午在立法院國民黨團召開記者會。王鴻薇表示，事發至今，已經有多人出來爆料，而且民代也提出很多證據，但勞動部遲遲未提出報告，未提出懲處，難道謝宜容後台真的很硬。

黃健豪指出，有民代爆料，事發之後謝宜容緊急下封口令，不准員工對外說明，還在救護人員出入時要求不得蓋白布，勞動部內部人士還說，謝宜容還假葬儀社通靈人之口表示，吳姓公務員很感謝北分署給予關愛，讓很多人聽到直搖頭，感嘆吳姓公務員活著要被霸凌。死後還要被代言，讓謝宜容脫身，簡直令人髮指。

黃健豪表示，也有民進黨立委提出資料，謝宜容2023年3月到任至今，兩年內北分署的離退人員就高達81人，在不到兩年間共計17位主管職離開單位，根本完全不適任應該立即停職。

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王育敏指出，謝宜容由民進黨「菊系」的前勞動部長許銘春所拔擢，原為勞發署綜規科長，後升為部長室專委，後來破格跳過分署組長歷練，去年2月高升分署長，年初曾有基層向勞動部陳情，當時由政務次長王安邦約談謝宜容，沒過多久王安邦便離職，讓更多公務員忌憚謝宜容，敢怒不敢言。（編輯：林興盟）1131119

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