傳開放美牛絞肉進口放寬豬腎萊劑 卓榮泰：沒有談到

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（中央社記者陳俊華台北19日電）立委指出，傳出台灣將開放進口美國牛絞肉、放寬豬腎萊劑容許值。行政院長卓榮泰今天說，21世紀台美貿易倡議前陣子因美國總統大選，談判先停下來、沒有實質進展，也沒有這樣的討論。

立法院會今天邀行政院長卓榮泰、主計總處主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲及相關部會首長列席報告「113年度中央政府總預算案追加預算案」編製經過並備質詢。

國民黨立委王鴻薇質詢時關注，美國總統大選後 台美21世紀貿易倡議 台美21世紀貿易倡議是什麼？ 台美21世紀貿易倡議（U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade）台灣與美國雙方推動貿易協定的路徑圖，內容以高標準為目標，將有利台灣爭取參加CPTPP。 倡議針對12項議題，包括貿易便捷化、中小企業貿易便捷化、服務業國內規章、反貪腐、良好法制作業、非市場經濟、國營企業、標準、環保、勞工、農業與數位貿易。 看更多 關閉 談判進度；卓榮泰說，還在進行中。王鴻薇指出，她聽到訊息，美國在檢討台灣對美牛、美豬的進口障礙，美國要求台灣要進口美國牛絞肉，且總統賴清德已經答應。

卓榮泰表示，21世紀台美貿易倡議第二階段有環境、農業、勞工3個方向在走，持續在階段性進行；前段時間在美國大選期間，雙方談判、接觸是停下來的，並沒有實質上進展，「目前沒有談到」。

王鴻薇指出，美國的豬腎現在萊克多巴胺的容許值是0.04ppm，傳出已經同意將萊劑容許值提高1倍。經濟部長郭智輝則反問王鴻薇，資料從哪來，他沒有看過這樣的命題；卓榮泰也說，沒有這樣的數據放在前面討論。

卓榮泰表示，台灣身為國際社會一員，當然在國際標準下，可以跟其他國家做很多交流，但目前是沒有這樣的訊息；國際的標準就是台灣的標準，一定會為食安把關。（編輯：張均懋）1131119