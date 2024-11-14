原民台否認王鴻薇指控 聲明2案獨立無重複採購與綁標

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（中央社記者王心妤台北14日電）國民黨立委王鴻薇今天指原民台藝文勞務採購案，投標廠商涉嫌抄襲原民台4年前採購劇本，質疑重複採標跟綁標。原民台表示，2案為不同的獨立採購案，更無重複採購及綁標之虞。

王鴻薇與國民黨立委廖偉翔今天早上開記者會，王鴻薇除指投標廠商涉嫌重複採標跟綁標，也指出113年標案評審，是民進黨立委蘇巧慧老公，也是原住民電視台節目部經理龍男．以撒克．凡亞思 。

對於指控，財團法人原住民族文化事業基金會表示，「109年度委託製作迷你劇集劇本」勞務採購案是以限制性招標委託辦理，依中央機關未達公告金額採購招標辦法第2條第1項第2款規定，其程序並無成立採購評選委員會，自無所稱評審名單。

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聲明指出，1億2千萬之採購案是「經典迷你劇集-遠洋時代攝製與行銷」，藝文勞務採購案目的是攝製與行銷，公告招標文件之採購需求為遠洋漁業為背景，並無指定、限制劇本內容及其創作，2案是不同的「獨立」採購案，採購目的跟程序都不同，指控涉嫌數字不當連結顯非事實、自無重複採購之說，更無綁標之虞。

對於基金會執行長何明輝曾任民進黨立委陳瑩助理，聲明中則強調，這已是12年前的往事，且前後曾協助國民黨多名立委，且何明輝在「109年度委託製作迷你劇集劇本」勞務採購案時任承辦人，也不是所指控的召集人。（編輯：龍柏安）1131114