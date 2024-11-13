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王鴻薇：向女醫師道歉 沒什麼好跟陳時中王必勝道歉

2024/11/13 13:27（11/13 13:43 更新）
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（中央社記者范正祥台北13日電）國民黨立委王鴻薇昨天質疑行政院政委陳時中參加餐敘有美女送客，在相關人等陸續澄清是醫界聚會後，王鴻薇昨晚向女醫師致歉。王鴻薇今天回應，她要向女醫師致上歉意，但她沒什麼好跟陳時中、王必勝道歉，本就該監督他們。

王鴻薇昨天在臉書貼出照片質疑，陳時中與前衛福部次長王必勝8月參與飯局時，有美女送客，陳時中、王必勝接連澄清當晚為醫界聚餐，照片中的女子都是醫界夥伴，振興醫院急診重症醫學部代理部主任田知學也在臉書表示，她就是照片中的其中1名「美女」。

王鴻薇昨天晚間則在臉書指出，發文是基於監督政府官員言行及政商關係，但讓照片中的女醫師感受到不愉快，她要因此致歉，未來接到爆料也會更嚴謹查證。

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王鴻薇今天在立法院接受媒體聯訪時回應，她昨晚看到參加晚宴的女醫師發文，表示該爆料令該女醫師感到不快，她自己身為女性民代，對於波及到女醫師一事願意致歉。

至於是否應該跟王必勝、陳時中致歉，王鴻薇表示，她沒有什麼好跟陳時中、王必勝道歉，因為本來就應該監督他們。她說，不管在議會或立法院，自己仍會強力監督政府和官員有無違背民眾的託付、有無不當政商關係，強力監督會持續下去、不會鬆動。（編輯：蘇龍麒）1131113

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