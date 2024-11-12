卓榮泰：營造高齡友善環境 助壯世代重返職場

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（中央社記者賴于榛台北12日電）台灣明年將進入「超高齡社會」，行政院長卓榮泰今天主持行政院社會福利推動委員會議時指出，政府會持續營造友善高齡的活力共生環境，同時協助壯世代重返職場就業，貢獻所長。

行政院今天發布新聞稿指出，卓榮泰主持「行政院社會福利推動委員會第35次委員會議」，聽取「高齡社會白皮書推動辦理情形」，以及「壯世代相關措施推動規劃」。

行政院在民國111年11月10日核定「因應超高齡社會對策方案」，在112至115年投入逾1200億元經費，力拚營造友善高齡的活力共生環境。卓榮泰說明，因應超高齡社會對策方案在今年投入285.6億元，可觸及人數預計突破1000萬人次，請行政院政務委員陳時中持續督導各機關，結合民間資源，持續推動相關工作。

壯世代相關措施推動規劃部分，卓榮泰解釋，壯世代社會參與促進方案整合勞動部、衛福部、金管會等14個部會，辦理76項具體工作，請陳時中持續督導，並與相關部會建立管考聯繫機制，協同各權責部會依方案內容與分工，持續推動，也期盼部會針對壯世代的就業、健康維護及退休準備的教育等部分，提出更創新、精緻、具未來性的工作，讓壯世代貢獻過去經驗及所長，持續回饋社會，發揮世代價值。

根據勞動部新聞稿，55Plus壯世代就業促進措施，是針對離職3個月以上且年滿55歲，或45歲以上依法退休者提供就業獎勵，同時鼓勵雇主優化職場環境，吸引更多壯世代重返工作崗位，截至6月中旬，已有125家企業提供友善職場，並為所僱用的壯世代員工申請職場支持輔導，成功協助300多位壯世代重返職場。（編輯：張若瑤）1121112